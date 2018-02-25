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潘佳舜打斷手骨顛倒勇 率輔大勝台師大

發稿時間：2018/02/25 17:39

最新更新：2018/02/25 17:39

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（中央社記者龍柏安桃園25日電）輔仁大學前鋒潘佳舜1月左手骨折，他短暫修養1個多月今天在106學年度大專籃球聯賽8強帶傷上陣，出賽19分鐘就攻下全隊次高的13分，助輔大76比63擊敗台灣師大。

大專籃球聯賽8強複賽今起在健行科大登場，上階段吊車尾晉級的輔大，8強賽首役展現全新樣貌，全場壓著對手打，一度取得24分領先，最終以13分之差率先開胡。

大四的潘佳舜今天攻下全隊次高的13分，他坦言手傷大概只好了7、8成，心態上仍有些怕怕的，不過他強調：「這是我最後一年了，還是想幫助球隊。」他全場8投5中，另4罰中3，手傷似乎沒有太大影響，對此他笑說：「手感是還不錯啦」。

輔大教頭楊哲宜坦言，潘佳舜歸隊後，球隊4、5號的替補更添可用之兵，不過他也承認：「因為佳舜的手傷沒有完全好，所以用他的時間我會調整、不會太長」。

上個階段輔大打到最後一天，才驚險取得8強門票，楊哲宜透露，這階段球隊有2大課題，包括減少失誤以及鞏固籃板，他說：「上個階段我們動不動就發生近30次失誤，一支失誤30次的球隊要怎麼贏，我真的不知道」。

今天輔大團隊失誤縮小至17次，團隊籃板也以46比42優於對手，楊哲宜說：「我們的目標就是將失誤縮小至15次上下，此外籃板也不能落後對手太多，球員在第1場比賽算是做的還不錯」。（編輯：李亨山）1070225

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