徐若熙術後更猛 率平鎮拿木棒聯賽季軍

（中央社記者謝靜雯嘉義6日電）平鎮高中今天在高中棒球聯賽（木棒組）季軍戰，與成德高中交手，高二投手徐若熙手術後越投越猛，今天後援表現亮眼，加上隊友打擊發揮，終場以8比1拿下季軍。



平鎮高二投手徐若熙，去年9月手肘小手術、積極復健，從木棒聯賽前半階段就陸續出賽，今天季軍戰5局上場後援，總計投3局被敲2支安打，投出4次三振、無失分，均速落在138公里左右，球速和控球都有水準、表現亮眼。



平鎮總教練吳柏宏表示，徐若熙復健做的很勤快，「很訝異他可以恢復的這麼快，有持續在控制他的投球量」；徐若熙手術後投球沒有疑慮，反而越投越猛，手術前最快球速約138公里左右，現在最快可以投到144公里。



徐若熙對於今天出賽表現滿意，「想要的東西都有投到位，有恢復到開刀前的水準」；徐若熙此次木棒聯賽總計投11.2局，飆出22次三振，犀利的指叉球是主要武器，他表示木棒聯賽結束，接下來目標是國內青棒選拔賽，以及高三的木棒聯賽，希望都能有好表現。



平鎮今天先發投手李承禎投4局被敲3支安打失1分， 徐若熙後援穩守，加上隊友全場13支安打搶分，終場以8比1、7局提前擊敗成德，此次木棒聯賽拿下季軍；吳柏宏表示，為期2個多月的木棒聯賽，雖然最後成績不如預期，「但過程中球員們的表現都很好」。（編輯：李錫璋）1070306