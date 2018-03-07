浪琴表決戰法網 明日之星選拔賽開跑

（中央社記者李晉緯台北7日電）邁入第10屆的「浪琴表決戰法網 明日之星選拔賽」，台灣區選拔賽即日起接受報名，初賽8強可參與「浪琴表前進法網培訓營」，冠軍選手將可前往法國與世界各地好手切磋。



長期關注網球運動的浪琴表自2007年起擔任4大滿貫賽之一的法國網球公開賽官方指定時計，2009年起舉辦「浪琴表決戰法網 明日之星選拔賽」，鼓勵並支持全球各地的網壇潛力小將。



「浪琴表決戰法網 明日之星選拔賽」今年邁入第10屆，台灣區選拔賽冠軍選手將代表台灣前往法國，與世界各地網球好手較勁，藉此開展全然不同的國際網球視野。



初賽進入8強的網球好手，皆能參與由法籍教練和專業網球團隊所規劃的「浪琴表前進法網培訓營」，參加於4月13日至4月15日在樹林網球場舉行訓練課程以及賽事總決賽。



網球小將們能透過此培訓營可獲得實用的國際賽事知識以及紅土打球常識，更能與專業球星面對面交流成長，2018年4大滿貫賽之一澳網的青年組男單亞軍，台灣「夜市球王」曾俊欣，2013年就曾在「浪琴表決戰法網 明日之星選拔賽」脫穎而出，後來才在歐洲最大的青少年賽事Les Petits As（Small champions）少年網球賽奪冠，成為當時賽史33年中唯一贏得此榮銜的亞洲人而一戰成名。（編輯：方沛清）1070307