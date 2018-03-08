林書豪復原佳 籃網秀練球影片

在溫哥華復健的美NBA職籃籃網台裔球星林書豪，6日出現在籃網對戰勇士隊賽前練習。（圖取自籃網臉書www.facebook.com）

（中央社記者黃兆平紐約7日專電）在溫哥華復健的美NBA職籃籃網台裔球星林書豪，昨晚出現在籃網對戰勇士隊賽前練習，投跑跳皆來，狀況不錯，他同時也與籃網新股東蔡崇信短暫交談。



擁有中華民國與加拿大國籍的阿里巴巴集團共同創辦人之一蔡崇信（Joseph C. Tsai），去年收購籃網隊（Nets）49%股份。他曾多次表示，父母親來自台灣的林書豪是他最喜愛的美職籃球員。



籃網昨晚以101比114輸給勇士隊，戰績持續不振。蔡崇信與家人坐在場邊觀戰，還找了機會與總教練艾特金森（Kenny Atkinson）及林書豪等人交談。



去年10月球季開幕戰發生右膝髕骨肌腱韌帶斷裂的林書豪，意外出現在賽前練習，引起美媒關注。



經過數月治療復健後，林書豪2月農曆年期間在NBA安排下錄製新年賀詞，還親手桿製麵皮、包餃子與球迷視訊互動，當時他說，復原情況相當良好。



從籃網臉書約30秒的影片，可以看到林書豪昨晚的賽前練球，他已可跑跳投，敏捷身手與過去無異。除3分線底線跳投外，還練習了中距離投籃及罰球線急停跳投等，狀況不錯，展現自信。（編輯：屈享平）1070308