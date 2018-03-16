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裕隆險勝台啤 重返SBL例行賽龍頭

發稿時間：2018/03/16 22:47

最新更新：2018/03/16 22:47

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（中央社記者龍柏安台北16日電）SBL裕隆納智捷今天靠著洋將奈維爾（Luke Nevill）攻下全隊最高的19分，終場67比65擊敗台灣啤酒，戰績16勝10負再次追上聯盟排頭璞園建築，共享領先地位。

裕隆執行教練魏永泰表示，上季拿下例行賽第2，今年目標就是取得聯盟第1的位置，「跟上季相比，我們至少要有進步。」

本週是裕隆的主題週，球隊祭出抽摩托車、抽汽車的好康，不過球員上半場打得並不理想。魏永泰說，此役球員似乎當成冠軍賽來打，開局綁手綁腳，上半場失誤有些過多，所幸下半場球員表現回穩，加上籃板鞏固確實，才順利拿下比賽。

台啤上半場還以32比31握有1分領先，第3節進攻當機，單節只拿13分，反觀裕隆轟下20分，逆轉戰局。台啤教頭周俊三坦言，第3節得分偏低的老問題，今天又再次發生，加上球員的快攻處理不盡理想，關鍵時刻罰球又出狀況，「真的很可惜。」

本週裕隆面臨3連戰考驗，魏永泰強調，本季已經碰過，對球員來說應該問題不大；今天拿下15分的裕隆王牌射手「男模」呂政儒則說：「本週的每一場比賽都很重要，所以回去要好好休息，迎接接下來的比賽。」

SBL今天在新莊體育館進行2場比賽，稍晚富邦勇士與台灣銀行之戰，富邦前3節打完就已取得15分領先優勢，第4節順利守成，終場以83比71贏球，戰績以13勝14負，暫居聯盟第5，而台銀則以10勝17負，排在聯盟第6。（編輯：黃瑞弘）1070316

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