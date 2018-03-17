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花蓮國際龍舟賽點戰火 日本隊捐款賑災

發稿時間：2018/03/17 18:27

最新更新：2018/03/17 18:27

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（中央社記者李先鳳花蓮縣17日電）2018花蓮太平洋國際龍舟錦標賽，今天在壽豐鄉鯉魚潭點燃戰火，來自世界20個國家地區、約800名選手參賽。其中日本隊特別捐贈24萬元日幣，為花蓮震災獻上心意。

「競技龍舟」運動推行多年，花蓮縣選手曾代表台灣在國內外拿到非常好的成績。2018花蓮太平洋國際龍舟錦標賽是花蓮縣第二次主辦的國際龍舟賽事，今天下午舉行開幕典禮，並由花蓮縣長傅崐萁等人為龍舟開光點睛儀式。

開幕典禮中，日本隊特別穿上寫著「花蓮加油」的T恤，並帶來募集的24萬元日幣善款，捐贈花蓮縣社會救助金專戶賑災。

傅崐萁代表接受並表達感謝，他也邀請所有選手們和同行的親友於賽事結束後，到花蓮市東大門夜市品嘗小吃或能來一趟深度旅遊，將能留下美好回憶。

台灣隊參賽選手周恩平，去年全運會輕艇競速賽中奪下C1-1000公尺、C2-2000公尺雙金2連霸佳績，這次參加國際龍舟賽。他說，差異在於輕艇較重個人表現，龍舟則在於團隊默契；近幾個月的訓練十分辛苦，每天累到回去只想睡覺。

主辦單位花蓮縣體育會表示，參賽選手來自世界各地，包括阿根廷、加拿大、中國、智利、哥倫比亞、法國、德國、義大利、日本、香港、澳門、菲律賓、新加坡、西班牙、韓國、美國、烏克蘭、烏拉圭、委瑞內拉、台灣等20個國家地區選手組隊參賽，顯示台灣的龍舟賽漸漸受到國際選手重視。(編輯:孫承武)1070317

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