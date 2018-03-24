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賴清德任開球嘉賓 為中職球季揭開序幕

發稿時間：2018/03/24 17:43

最新更新：2018/03/24 18:00

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中華職棒29年開幕戰24日在桃園棒球場開打，行政院長賴清德應邀擔任開球嘉賓，為今年中職首場賽事開出第一球。中央社記者張新偉攝　107年3月24日中華職棒29年開幕戰24日在桃園棒球場開打，行政院長賴清德應邀擔任開球嘉賓，為今年中職首場賽事開出第一球。中央社記者張新偉攝　107年3月24日

（中央社記者謝靜雯桃園24日電）中華職棒29年球季今天開打，由Lamigo桃猿隊與中信兄弟在桃園棒球場交手，行政院長賴清德出席任開球嘉賓，為今年中職球季揭開序幕。

賴清德今天穿著桃猿隊10號球衣亮相，開球前致詞表示：「棒球是台灣的國球，除了政府會大力支持，也希望全國好朋友能夠支持台灣棒球運動的發展，今天由Lamigo桃猿隊與中信兄弟隊龍爭虎鬥的比賽，希望帶給大家既快樂又難以忘懷的夜晚」。

今天開球儀式賴清德擔任投手、桃猿隊野手林承飛任開球捕手，桃園市長鄭文燦任開球打者，中華職棒會長吳志揚任開球主審，賴清德開球直接投入捕手手套，為中職新球季揭開序幕。

今天開幕戰桃猿先發投手道恩斯與19歲新秀捕手廖健富先發投捕搭擋，廖健富為中職史上最年輕開幕戰先發球員；兄弟隊由洋投賽格威與捕手王峻杰先發投捕搭擋，賽格威前兩年效力桃猿隊，今年改披黃衫，首戰碰上前東家也直呼感覺很特別。（編輯：張銘坤）1070324

中華職棒29年開幕戰24日在桃園棒球場開打，由行政院長賴清德（右2）擔任開球嘉賓，桃園市長鄭文燦（左2）擔任開球打者、中職會長吳志揚（左）擔任開球主審。中央社記者張新偉攝　107年3月24日中華職棒29年開幕戰24日在桃園棒球場開打，由行政院長賴清德（右2）擔任開球嘉賓，桃園市長鄭文燦（左2）擔任開球打者、中職會長吳志揚（左）擔任開球主審。中央社記者張新偉攝　107年3月24日
中華職棒29年開幕戰24日在桃園棒球場開打，行政院長賴清德（後右3）擔任開球嘉賓，並在桃園市長鄭文燦（後右2）、中職會長吳志揚（左）等人陪同下觀看賽事。中央社記者張新偉攝　107年3月24日中華職棒29年開幕戰24日在桃園棒球場開打，行政院長賴清德（後右3）擔任開球嘉賓，並在桃園市長鄭文燦（後右2）、中職會長吳志揚（左）等人陪同下觀看賽事。中央社記者張新偉攝　107年3月24日

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