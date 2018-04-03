/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 孫安佐中華電信光世代大谷翔平
>rss

陳鏞基簽3年約 穩居統一獅薪水一哥

發稿時間：2018/04/03 18:49

最新更新：2018/04/03 18:49

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者黃巧雯台北3日電）中華職棒統一獅隊陳鏞基去年表現優異，獅隊今天宣布與陳鏞基簽訂3年複數年合約，合約薪資總額為2124萬元，今年月薪為55萬元，依舊是全隊最高薪。

統一獅今天發布新聞稿公布2018年統一獅選手薪資，包括與潘威倫、陳鏞基及朱元勤簽訂複數年合約，全隊薪資微幅上揚。

2017年潘威倫拿下6勝3敗，防禦率3.97，各項成績是獅隊本土先發最穩定之一，獅隊與潘威倫簽訂兩年複數約，今年月薪53萬元、2019年月薪54萬元，合約薪資總額1284萬元。

去年結束2年複數年約陳鏞基，在2016年及2017年打擊成績無論在安打數及全壘打數都展現優秀成績，也是獅隊重要攻擊火力重心，獅隊這次與陳鏞基簽訂3年複數約，合約薪資總額為2124萬元，今年月薪55萬元，依舊是全隊最高薪，2019年、2020年月薪分別為60萬元、62萬元。

2017年朱元勤各項攻守數據明顯成長、適時頂替球隊外野戰力，也獲2年複數年約肯定，今年月薪14萬元、2019年月薪17萬元，合約薪資總額為372萬元。

另外，去年陳傑憲、蘇智傑表現優異，也獲得大幅調薪，陳傑憲今年月薪30萬元，加薪幅度200%，蘇智傑今年月薪25萬元，加薪幅度150%。（編輯：方沛清）1070403

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他運動新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去

搭著電車賞櫻去

一週重要新聞影像回顧（0325-0331）

一週重要新聞影像回顧（0325-0331）

UBA冠軍戰決戰

UBA冠軍戰決戰

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
搭著電車賞櫻去
搭著電車賞櫻去
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP