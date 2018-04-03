陳鏞基簽3年約 穩居統一獅薪水一哥

（中央社記者黃巧雯台北3日電）中華職棒統一獅隊陳鏞基去年表現優異，獅隊今天宣布與陳鏞基簽訂3年複數年合約，合約薪資總額為2124萬元，今年月薪為55萬元，依舊是全隊最高薪。



統一獅今天發布新聞稿公布2018年統一獅選手薪資，包括與潘威倫、陳鏞基及朱元勤簽訂複數年合約，全隊薪資微幅上揚。



2017年潘威倫拿下6勝3敗，防禦率3.97，各項成績是獅隊本土先發最穩定之一，獅隊與潘威倫簽訂兩年複數約，今年月薪53萬元、2019年月薪54萬元，合約薪資總額1284萬元。



去年結束2年複數年約陳鏞基，在2016年及2017年打擊成績無論在安打數及全壘打數都展現優秀成績，也是獅隊重要攻擊火力重心，獅隊這次與陳鏞基簽訂3年複數約，合約薪資總額為2124萬元，今年月薪55萬元，依舊是全隊最高薪，2019年、2020年月薪分別為60萬元、62萬元。



2017年朱元勤各項攻守數據明顯成長、適時頂替球隊外野戰力，也獲2年複數年約肯定，今年月薪14萬元、2019年月薪17萬元，合約薪資總額為372萬元。



另外，去年陳傑憲、蘇智傑表現優異，也獲得大幅調薪，陳傑憲今年月薪30萬元，加薪幅度200%，蘇智傑今年月薪25萬元，加薪幅度150%。（編輯：方沛清）1070403