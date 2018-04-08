桃猿11安10長打火力全開 林樺慶收第2勝

中華職棒Lamigo桃猿隊（圖）8日與富邦悍將隊交手火力全開，全場11支安打有10支長打，包括7支二壘打、3發全壘打，最終以9比1拿勝。中央社記者謝靜雯攝 107年4月8日

（中央社記者謝靜雯桃園8日電）中職Lamigo桃猿隊今天火力全開，與富邦悍將隊交手全場11支安打有10支長打，林立、林承飛、藍寅倫都開轟；林樺慶心理、控球都提升，率隊以9比1拿勝，收下個人本季第2勝。



桃猿隊林樺慶本季第2場先發出賽，投7局被敲6支安打，投出4次三振、無失分，拿下開季2連勝。



桃猿隊總教練洪一中稱讚，林樺慶今天控球好，「尤其是變化球準」，悍將隊打者打得到，但是擊球點掌握不好；跟去年球季相比，林樺慶目前為止，出賽表現亮眼。



洪一中表示，林樺慶球速上沒有很大的進步，但控球越來越好，無論面對哪個棒次的打者，都可以保持一樣的心情，不會高低起伏落差大。



林樺慶說，今天投球感覺比上一場還要好，「謝謝隊友在守備、打擊的幫忙」；配球以捕手林泓育為主，「他引導我，讓我投起球來很穩定」。



談起今年的不同，林樺慶表示，心理層面幾是關鍵，「去年有特別加強，休息時間讓自己靜一點，在場上遇到狀況時也能夠更冷靜的面對」。



林立今天首局首打席敲出陽春砲，開賽就替球隊搶下分數，個人本季第3轟出爐。3局桃猿隊靠著林立二壘打、王柏融保送、林泓育補上二壘打，單局再添2分；4局林智平、林承飛接連二壘打拿分，取得4比0領先。



此外，林承飛今天過21歲生日，4局敲出二壘打，5局滿壘時敲出個人生涯第2發滿貫全壘打，也是中職生涯第200安，更是中職首位在生日擊出滿貫全壘打的球員，一棒替球隊添進4分、奠定勝基。



藍寅倫6局敲出陽春砲，送回桃猿隊第9分；桃猿隊今天火力全開，全場敲出11支安打，其中有10支長打，包括7支二壘打、3發全壘打。（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070408