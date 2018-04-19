菜鳥密契爾攻28分 爵士季後賽扳平雷霆

NBA菜鳥密契爾19日（台灣時間）攻下全場最高28分，助爵士終場以102比95逆轉擊敗雷霆，在季後賽以1比1扳平。（圖取自維基共享資源；作者：Thejasonliu，CC BY-SA 4.0）

（中央社記者李晉緯台北19日電）NBA菜鳥密契爾今天攻下全場最高28分，尤其第4節獨拿13分帶領球隊翻轉戰局，助爵士終場以102比95逆轉擊敗雷霆，在季後賽以1比1扳平。



美國職籃（NBA）猶他爵士隊在季後賽首戰吞敗後，今天持續於客場挑戰奧克拉荷馬雷霆隊。



比賽上半場，爵士在盧比歐（Ricky Rubio）攻下12分、費佛斯（Derrick Favors）拿下10分聯手帶領下，以53比46領先雷霆；雷霆在第3節中段一度以58比67落後9分，但他們發動一波13比0攻勢，反以71比67站上領先，前3節打完以79比74領先爵士5分。



末節爵士、雷霆幾度平手，在盧比歐（Ricky Rubio）砍進三分球、戈柏特（Rudy Gobert）4罰3中後，爵士將比分超前。即便雷霆的衛斯布魯克（Russell Westbrook）兩罰俱中將落後追到剩下兩分，但末節獨拿13分的密契爾（Donovan Mitchell）先兩罰全進，接著一次切入後大轉身拋投命中，讓爵士將比分拉開到6分。



落後的雷霆急欲搶分，但安東尼（Carmelo Anthony）兩次在三分線外出手落空，爵士則不斷靠罰球進帳分數，終場爵士便以102比95帶走勝利，也在季後賽對雷霆的系列賽，扳成1比1平手。



爵士共3人得分突破20，其中以末節就獨拿13分的密契爾攻下28分最多，盧比歐、費佛斯分別貢獻22分、20分；雷霆則以衛斯布魯克、喬治（Paul George）、安東尼得分最高，3人分別拿下19分、18分、17分。（編輯：黃瑞弘）1070419