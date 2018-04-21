史丹頓開轟做白工 洋基不敵藍鳥

（中央社記者黃巧雯台北21日綜合報導）美國職棒大聯盟紐約洋基強棒史丹頓剛昨天擺脫低潮敲安，今天對戰多倫多藍鳥開轟，但因投手群無法壓制對方打線，終場洋基仍以5比8輸球。



洋基今天繼續與藍鳥隊交手，兩隊用全壘打互別苗頭，洋基奧斯汀（Tyler Austin）2局下率先開轟，敲出兩分打點全壘打，藍鳥赫南德茲（Teoscar Hernandez）3局上隨即回敬兩分砲追平比數。



史丹頓（Giancarlo Stanton）先前一度連續3場比賽未敲出安打陷入低潮，昨天對戰藍鳥隊終於敲出安打，今天在3局下轟出一發兩分打點全壘打，幫助洋基要回領先局面。



洋基安杜哈爾（Miguel Andujar）4局下再追加1發陽春砲，洋基單場合計敲出3轟。



洋基投手葛瑞（Sonny Gray）此役先發僅投3.1局失5分，被敲出5支安打，4次保送，後續換上牛棚投手傑爾曼（Domingo German）、華倫（Adam Warren），都未能壓制藍鳥隊打線，合計再掉3分。



藍鳥隊先發投手艾斯特拉達（Marco Estrada）儘管慘遭洋基打線砲轟，投5局失5分被敲出7支安打，包括3發全壘打，但靠著隊友火力支援以及牛棚守成，藍鳥隊終場8比5贏球。（編輯：黃瑞弘）1070421