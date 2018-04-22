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王維中第5場優質先發 無關勝敗

發稿時間：2018/04/22 17:29

最新更新：2018/04/22 17:29

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（中央社記者謝靜雯22日綜合報導）旅韓NC恐龍隊投手王維中今天先發，雖然首局就挨轟，但6.1局好投，投出個人本季第5場優質先發，球隊終場以4比5不敵LG雙子隊，吞下近期4連敗，王維中無關勝敗。

王維中韓職生涯首場先發出賽就是對LG雙子隊，3月24日交手，總計用89球投7局，被敲出6支安打，投出6次三振、1次保送，失掉1分責失分，拿下韓職生涯首勝。

今天再度先發碰上LG雙子隊，首局面對首名打者李炯宗就被敲出陽春砲，接著雖投出保送，但沒有再掉分；2局王維中面對首名打者再投出保送，2人出局後被敲出安打、保送，讓對手攻占滿壘，接著隊友守備出狀況，讓LG雙子隊拿下第2分。

NC恐龍隊2局有攻勢，2人出局後靠著保送、接連2支安打將比數追到1比2。王維中3局回穩，3到5局都讓LG雙子隊打者3上3下，NC恐龍隊5局下半追分，靠著安打、洋砲史庫格斯（Xavier Scruggs）2分砲、3比2超前比數。

王維中6局雖被敲出2支安打，但沒有再失掉分數，7局續投先被敲出安打，投出三振抓到第1個出局數，接著再被敲安失掉1分，兩隊3比3平手時退場。

王維中總計用100球投6.1局被敲7支安打，投出2次三振、3次保送，失掉3分（2分責失分），無關勝敗。

LG雙子隊8局靠著接連兩發全壘打取得5比3領先，NC恐龍隊9局下半最後反攻機會，靠著保送、暴投、安打追回1分，NC恐龍隊今天總計敲出13支安打，安打數比LG的9支多，但得分效率不佳，追分不及，吞下近期4連敗。（編輯：張芷瑄/唐聲揚）1070422

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