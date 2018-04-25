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尼泊爾少女高球夢 老虎伍茲大受感動

發稿時間：2018/04/25 09:52

最新更新：2018/04/25 10:04

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18歲少女普提瑪‧雪帕（左）目標成為尼泊爾第一名女子職業高爾夫選手，24日她獲得美國名將老虎伍茲（右）指導。（圖取自老虎伍茲Instagram網頁www.instagram.com/）18歲少女普提瑪‧雪帕（左）目標成為尼泊爾第一名女子職業高爾夫選手，24日她獲得美國名將老虎伍茲（右）指導。（圖取自老虎伍茲Instagram網頁www.instagram.com/）

（中央社邁阿密24日綜合外電報導）18歲少女普提瑪‧雪帕目標成為尼泊爾第一名女子職業高爾夫選手，今天接受美國名將老虎伍茲（Tiger Woods）指導。伍茲表示，從這個了不起的女孩身上學到很多。

美國運動媒體ESPN近期發表一部影片，紀錄普提瑪‧雪帕（Pratima Sherpa）努力成為一名高爾夫選手的過程。這個女孩出生並居住在尼泊爾皇家高爾夫俱樂部第4洞的一間簡陋小屋中。

她今天獲得一生難得的機會，在美國佛羅里達州朱比特（Jupiter）的俱樂部接受前世界高爾夫球王老虎伍茲30分鐘教練課程。

這次球技會診是由ESPN與老虎伍茲的慈善基金會促成，伍茲稍後在推特上談到與這名少女會面的過程。

伍茲在推特上寫道：「激勵人心的一天，與我的基金會團隊一起工作、跟普提瑪‧雪帕見面，來自尼泊爾的年輕女生，真的了不起。我們可以從她身上學到毅力、苦練與決心。」

老虎伍茲是在一年前注意到普提瑪‧雪帕，當時「高爾夫文摘」（Golf Digest）報導了她的故事，一個追求職業高爾夫夢想的女孩。ESPN報導，14屆大賽冠軍老虎伍茲讀了這篇故事之後寫信鼓勵她。

根據普提瑪‧雪帕的募資網站，這個女孩出生並居住在尼泊爾皇家高爾夫俱樂部第4洞的一間簡陋小屋中。普提瑪‧雪帕的故事現在成為ESPN記錄片「攀向巔峰」（A Mountain to Climb，暫譯），上週末在紐約上映。（譯者：林宏翰/核稿：蔡佳敏）1070425

影片來源：ESPN YouTube頻道

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