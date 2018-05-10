馬德里網賽女雙 詹詠然晉級8強

（中央社記者龍柏安台北10日電）台灣網球名將詹詠然，和美國的瑪蒂克-桑茲（Bethanie Mattek-Sands）聯手，在馬德里網賽女雙16強，以6比3、7比6（3）直落二擊敗德國與捷克聯軍，挺進8強。



馬德里公開賽是網壇男女共站的大賽之一，女子組總獎金高達668萬5828美元（約新台幣2億），詹詠然去年和「瑞士公主」辛吉絲（Martina Hingis）聯手稱后，今年她頂著衛冕光環舊地重遊，搭檔則換成前雙打世界排名第1的美國女將瑪蒂克-桑茲，兩人名列大會第5種子。



詹詠然和瑪蒂克-桑茲的「詹茲配」，今天碰上德國的格吉絲（Julia Goerges）與捷克選手普里斯科娃（Karolina Pliskova）這對跨國聯軍，「詹茲配」首盤前4局就兩度成功破發，早早取得3比1領先，在一路領先的情況下，先以6比3拿下。



次盤「詹茲配」開局橫遭亂流，第2局就被對手破發得逞，最多陷2比5落後，眼看盤數就要被對手扳平，臨危之際「詹茲配」強勢反彈，連保帶破一口氣連拿4局，反倒以6比5超前。



無奈關鍵第12局「詹茲配」未能守成，再被對手攻破發球局，雙方鏖戰成6比6平，戰局被拖入搶7分決勝負。



所幸搶7大戰「詹茲配」仍技高一籌，僅開局讓對手先馳得點，接下來兩人連拿3分，自此一路領先，最終以7比3淘汰對手，拿下8強門票。



「詹茲配」下一輪對手，將是大會頭號種子赫拉瓦科娃（Andrea Hlavackova）與史翠可娃（Barbora Strycova）的這組捷克組合，值得一提的是，今年初詹詠然曾和赫拉瓦科娃聯手打過5站，相互打法也算熟悉，預計將是難纏的一場比賽。（編輯：方沛清）1070510