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運科監控心跳率 選手狀況隨時掌握

發稿時間：2018/05/16 20:40

最新更新：2018/05/16 21:14

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藉由運科小組長期監控選手的心跳率，可讓舉重代表隊總教練蔡溫義瞭解運動員的身體疲勞與否，雅加達亞運女子舉重好手江念欣（圖），練習時身上都會配戴心率偵測器，每一把舉完，一旁的電腦上就會立即秀出當時的心跳頻率。中央社記者張新偉攝 107年5月16日藉由運科小組長期監控選手的心跳率，可讓舉重代表隊總教練蔡溫義瞭解運動員的身體疲勞與否，雅加達亞運女子舉重好手江念欣（圖），練習時身上都會配戴心率偵測器，每一把舉完，一旁的電腦上就會立即秀出當時的心跳頻率。中央社記者張新偉攝 107年5月16日

（中央社記者龍柏安高雄16日電）紀律與管理，是中華舉重代表隊總教練蔡溫義最重視的兩環，藉由運科小組長期監控選手的心跳率，可讓他瞭解運動員的身體疲勞與否，以及生活作息狀況，更容易做好管理工作。

2018雅加達亞運將於8月18日開幕，高雄國家運動訓練中心在賽前倒數3個月，今天開放媒體入園瞭解選手備戰狀態。

雅加達亞運女子舉重好手江念欣，練習時身上都會配戴心率偵測器，每一把舉完，一旁的電腦上就會立即秀出當時的心跳頻率。蔡溫義透露，運科小組監控江念欣的心率已經超過2年，而許淑淨的監控時間則已長達8年。

國家運動訓練中心運科組組員林奕均解釋，舉重選手的心跳率越高，代表訓練強度越大，另一方面心跳率越高，能量的轉換會越差。

依照江念欣的心跳率，她在每一把舉完後，心跳率會飆升至170左右，大約在1分鐘內會降到100以內。林奕均表示，若心跳率下降速度越快，代表身體狀況越好。

透過心跳率監控，蔡溫義可很快瞭解選手身體狀況，他透露，有次許淑淨的心跳率下降速度太慢，一問之下才知道，許淑淨晚上被蚊子吵得整夜睡不好，「透過心跳率監控，我可以很快知道她有狀況，我再去瞭解就能事半功倍」。（編輯：陳怡璇/黃瑞弘）1070516

雅加達亞運女子舉重好手江念欣，練習時身上都會配戴心率偵測器，每一把舉完，一旁的電腦上就會立即秀出當時的心跳頻率，國家運動訓練中心運科組組員林奕均（圖）負責記錄。中央社記者張新偉攝　107年5月16日雅加達亞運女子舉重好手江念欣，練習時身上都會配戴心率偵測器，每一把舉完，一旁的電腦上就會立即秀出當時的心跳頻率，國家運動訓練中心運科組組員林奕均（圖）負責記錄。中央社記者張新偉攝　107年5月16日
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