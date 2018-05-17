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胡智為3局無失分 林子偉熄火張育成敲安

發稿時間：2018/05/17 12:53

最新更新：2018/05/17 12:53

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（中央社記者謝靜雯台北17日綜合報導）旅美光芒隊小聯盟3A投手胡智為，今天對紅人隊先發投3局、無失分，比賽因雨延至明天完成；紅襪隊3A野手林子偉，今天比賽沒有敲安吞1K，印地安人隊張育成連3場比賽敲安。

胡智為5月回至小聯盟後今天賽前兩場先發出賽，投球局數都沒超過3局，9日先發投1局失1分（非責失分）、吞下敗投，12日先發投2局被敲3支安打包括1發全壘打，失掉2分責失分、無關勝敗。

今天對紅人隊先發，首局雖投出1次保送，但沒有失分，2局面對首兩名打者接連被敲安打，接著連抓3個出局數、化解失分危機，3局2出局後被敲安打，但力守沒失分。

光芒隊前2局沒有拿下分數，3局下半靠著觸身球保送、接連2支安打、失誤，單局攻下3分、取得3比0領先；比賽4局上半打完因雨延至明天完成。

胡智為今天先發總計用52球投3局被敲3支安打，投出1次保送、2次三振，沒有失掉分數，賽後防禦率3.79。

紅襪隊3A野手林子偉，今天與藍鳥隊比賽先發打第1棒、守游擊，單場4個打數沒有敲出安打，選到1次保送，另有1次三振，賽後打擊率降至2成73；紅襪隊今天比賽攻勢集中在前半部，4局開始沒能再添分數，終場以4比5吞下敗仗。

旅美印地安人隊3A野手張育成，今天比賽單場3打數敲出1支安打，球隊終場以6比1擊敗勇士隊，張育成近3場比賽都有安打，賽後打擊率2成65。（編輯：方沛清）1070517

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