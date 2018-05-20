張志豪敲史上第7支再見三壘打 桃猿獅勝差剩1[影]

影片來源：中華職棒CPBL YouTube頻道

（中央社記者謝靜雯台北20日綜合報導）中職中信兄弟隊今天與Lamigo桃猿隊鏖戰到延長賽第10局，兄弟隊張志豪敲出再見三壘打，率隊以5比4拿下勝利；目前排名首位的桃猿隊連兩天吞敗，賽後與統一獅隊勝差剩1場。



張志豪18日完成生涯60支三壘打，持續推進中職最多三壘打紀錄，但滑壘上到三壘傷退，昨天休兵一天，張志豪傷勢無大礙，今天回到先發打序依然繼續拚。



張志豪今天比賽單場5打數敲出2支安打，2局敲出個人本季第9轟，延長賽第10局下半，陳子豪率先敲出安打，1人出局後，張志豪敲出再見三壘打，幫助球隊拿下近期2連勝，這支再見安是張志豪生涯第61支三壘打，也是中職史上第7支再見三壘打。



張志豪獲頒單場最有價值球員（MVP），他表示18日比賽膝蓋滑壘受傷，「但受傷是值得的，因為那是生涯第60支三壘打，要繼續邁向100支三壘打」。



張志豪也表示，膝蓋受傷部分有包紮，目前已經可以用百分之80至90的速度跑步，他也跟現場球迷喊話，「昨天沒有上場，但聽到你們熱情的吶喊聲，今天自己跟教練要求要出賽」；張志豪回到場上就當英雄，10局上場打擊，「沒有特別的想法，喜歡就打」，果然一棒建功。



桃猿隊目前居中職戰績排行首位，但近兩場比賽吞下2連敗，另一邊排名第2的統一獅隊與富邦悍將隊交手拿下勝利，賽後兩隊勝差剩1場。(編輯:孫承武) 1070520