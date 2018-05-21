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中華男籃開訓 目標晉級世界盃資格賽第2輪

發稿時間：2018/05/21 19:39

最新更新：2018/05/21 20:08

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為備戰世界盃男籃賽亞洲區資格賽第一輪第3階段，中華男籃21日晚間在景美台啤球場開訓，18名入選培訓名單的球員，共有15人出席。中央社記者龍柏安攝　107年5月21日為備戰世界盃男籃賽亞洲區資格賽第一輪第3階段，中華男籃21日晚間在景美台啤球場開訓，18名入選培訓名單的球員，共有15人出席。中央社記者龍柏安攝　107年5月21日

（中央社記者龍柏安台北21日電）為備戰世界盃男籃賽亞洲區資格賽第1輪第3階段，中華男籃今晚在景美台啤球場開訓，中華隊總教練周俊三強調：「2場比賽我們都要拿下來，我們有信心。」

今晚開訓18名入選培訓名單的球員，共有15人出席，其中簡浩與歸化球員戴維斯（Quincy Davis）仍在美國，預計5月底將歸隊投入訓練，後衛蘇翊傑則因家中有事請假，而旅外包括曾文鼎、楊敬敏、劉錚、胡瓏貿、周儀翔與陳盈駿共6名好手，全部出席完成報到。

在正式開訓前，周俊三也把曾文鼎與楊敬敏兩位資深老將，叫入會議室裡談話，周俊三坦言，只是先把未來的訓練內容，與未來兩位老將扮演的角色說清楚，「他們相當有經驗，希望他們在團隊運作能夠多幫忙。」

周俊三坦言，從去年東亞男籃資格賽迄今，就像是一場接力賽，每個階段都有不同球員加入，戰力也持續提升，如今又有資深球員加入，就算對手也有補強，他仍對這批中華隊充滿信心。

第3階段2場比賽都在台北和平籃球館進行，分別是6月29日出戰菲律賓，以及7月2日迎戰日本，只要這兩場拿下其中一場，中華隊就能確定晉級第2輪，周俊三強調，這兩場比賽中華隊都有機會拿下，他也會鼓勵球員壓力不要太大。

球隊開訓後，將於6月7日至16日前往南韓進行移地訓練，並會與南韓職業隊與大學球隊進行5場友誼交流賽。（編輯：張銘坤）1070521

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