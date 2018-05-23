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許祐愷首敲致勝安 華南金控少棒雲林勝台中

發稿時間：2018/05/23 14:30

最新更新：2018/05/23 14:30

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（中央社記者謝靜雯台北23日電）華南金控盃全國少棒錦標賽開打，雲林縣隊以去年底在威力盃打出驚奇的球員為班底，首戰與台中市隊交手，雲林縣一路落後，比賽後半段追分，許祐愷關鍵安，率隊以5比4拿下首勝。

雲林縣去年威力盃少棒賽8強擊敗勁敵桃園市隊扮黑馬，最後拿下隊史最佳成績殿軍，此次107年華南金控盃全國少棒賽球員，為威力盃班底，由褒忠國小為主體，加上文昌、客厝、饒平國小球員組聯隊，陣中2名具國手資歷的雙胞胎兄弟胡振義、胡振利是鎖定焦點。

雲林縣首場比賽與台中市隊交手，派出胡振利扛先發，胡振利開賽有狀況，守備也沒有幫忙，首局台中市隊靠著保送、接連安打先拿1分，2局台中市隊再靠著接連安打、失誤攻下2分，取得3比0領先。

雲林縣隊首局沒拿分，2局下半靠著接連保送、安打追回2分，台中市隊3局靠著李旻儒三壘打、安打，拿下第4分，雲林縣5局再起攻勢，靠著接連安打、失誤、保送追分，平手時許祐愷關鍵安，替球隊送回致勝分。

雲林縣總教練李新國表示，「首場比賽就打得很辛苦」，面對球速偏慢的台中市隊，球員打擊還在慢慢適應，今天比賽胡振利、胡振義打擊沒能發揮，對打線連貫有很大的影響，「只能不斷鼓勵球員，沒到比賽結束都不要放棄，還好後段棒次有發揮」。

許祐愷敲出生涯首支致勝安打，幫助球隊拿下首場比賽勝利，他透露5局上場打擊時有點緊張，但教練不斷鼓勵不要在意分數，做好自己的本分，「想著一定要打安打」，很開心可以替球隊打回分數。

華南金控盃全國少棒錦標賽為2018年亞洲少棒錦標賽國內選拔賽，此次總計15支球隊參賽，預賽採雙敗淘汰制，冠軍30日出爐。（編輯：張芷瑄）1070523

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