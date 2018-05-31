國際觀光沙排賽澎湖開打 大馬香港組隊挑戰

2018「飛躍銀河．海豚灣盃」國際觀光沙灘排球錦標賽6月1日將正式登場，部分預賽賽程31日提前開打，選手們在沙灘上展現熱情活力。中央社 107年5月31日

（中央社澎湖縣31日電）澎湖繼全國排球賽後，2018年「飛躍銀河海豚灣盃」國際觀光沙灘排球錦標賽，明天起在澎湖隘門沙灘排球場開打，除有馬來西亞、香港2支國外隊伍，以及國內隊伍共88隊一同參與賽事。



澎湖縣沙灘排球發展協會理事長胡毅中表示，今年「飛躍銀河海豚灣盃」國際觀光沙灘排球錦標賽，除有來自香港和馬來西亞的2支國外隊伍外，國內包括有台北、新北、新竹、台中、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、花蓮和澎湖等11個縣市，共88支隊伍參賽，規模盛大。



胡毅中指出，今年參賽的88支球隊中，賽事區分有公開男子組24隊、公開女子組9隊、推廣休閒組28隊、國中男子甲組4隊、國中乙組男女混合9隊、國小混合組11隊和親子體驗組3隊共7組進行，隊職員與選手將近500位。



參賽隊伍中，包括國內男子選手蔡金龍、徐振偉、蔡家豪、謝雅仁、李永彰與女子選手的吳淑芬、王欣婷等好手，以及香港簡溢傑、吳國良、古嘉嘉與盧翠妍等好手，都跨海來角逐。



胡毅中說，今天國中組以下各組先行進行預賽，在炎熱的天候下競技，雖然選手與觀賽者都汗流浹背，但賽事相當精彩刺激。（編輯：陳政偉/李錫璋）1070531