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賈吉轟垮大都會 洋基近10戰9勝戰績獨走

發稿時間：2018/06/10 11:20

最新更新：2018/06/10 11:31

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美國職棒大聯盟紐約洋基隊9日靠3支全壘打，包括「法官」賈吉（圖）8局上致勝陽春砲，以4比3氣走大都會隊，地鐵大戰取得2連勝。中央社記者尹俊傑紐約攝 107年6月10日美國職棒大聯盟紐約洋基隊9日靠3支全壘打，包括「法官」賈吉（圖）8局上致勝陽春砲，以4比3氣走大都會隊，地鐵大戰取得2連勝。中央社記者尹俊傑紐約攝 107年6月10日

（中央社記者尹俊傑紐約9日專電）美國職棒大聯盟紐約洋基隊氣勢如虹，今天靠3支全壘打，包括「法官」賈吉8局上的致勝一轟，以4比3氣走大都會隊。再度逆轉勝的洋基近10戰9勝，戰績獨走大聯盟。

洋基與大都會近況兩極，洋基賽前勝率傲視大聯盟，大都會因打線低潮陷7連敗。洋基昨天在地鐵大戰拔得頭籌，系列戰第2場比賽今天在大都會主場花旗球場進行，再度擠進爆滿觀眾。

大都會1局下先聲奪人，佛瑞澤（Todd Frazier）敲出陽春砲，卡布瑞拉（Asdrubal Cabrera）再補上2分砲。首局結束，大都會3比0領先。

洋基由新秀吹起反攻號角，托瑞斯（Gleyber Torres）3局上揮出陽春砲，本季第11轟出爐；安杜哈（Miguel Andujar）6局上敲出本季第8轟，2分砲將比數扳成平手。

8局上，賈吉一棒打破僵局，將大都會後援投手史瓦查克（Anthony Swarzak）投出的第一球轟出左外野全壘打牆，本季第18轟出爐，助洋基4比3領先。

洋基3名後援投手接力守成，以4比3獲勝，對戰大都會取得6連勝，終結者柴普曼（Aroldis Chapman）拿下本季第17場救援成功。

兩隊先發投手海爾曼（Domingo German）、麥茲（Steven Matz）表現旗鼓相當，都主投6局，被敲5支安打，含2發全壘打，責失3分，結果都無關勝敗。

海爾曼飆出平生涯單場紀錄的9次三振，沒有保送，可惜大聯盟首勝仍未開張。

洋基本季已19度逆轉勝，近9場勝仗，8次後來居上。拉出4連勝後，洋基本季戰績42勝18敗，成為大聯盟唯一勝率達7成的球隊，在美國聯盟東區領先波士頓紅襪隊半場勝差。

不過，先發戰力吃緊的洋基賽前傳出壞消息，日籍投手田中將大昨天跑壘造成雙腿後側肌肉僵硬，經診斷為輕度拉傷，列入10天傷兵名單。滑壘弄傷左手拇指的賈吉，經X光檢查，傷勢無大礙，今天還擊出致勝轟，讓教頭布恩（Aaron Boone）鬆一口氣。（編輯：廖漢原）1070610

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