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球迷注意 世界盃觀賽禁止物品看這裡

發稿時間：2018/06/14 12:09

最新更新：2018/06/14 12:09

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（中央社莫斯科14日電）2018世界盃足球賽即將在俄羅斯舉行，為賽事順利進行，俄羅斯籌備委員會列出違禁品清單，自拍棒、三腳架、玻璃瓶等物品皆不能帶進場館，違者將被趕出場。

俄羅斯籌備委員會公布國際足球總會（FIFA）確認的「2018世界盃場館內觀眾行為守則」，有近50項禁止攜帶至館內的違禁物品。

除了一般違禁品，如武器、工具、爆裂物、尖銳物、爆竹、酒類以外，還包括超過25公分的雨傘、拍攝或照相用腳架、遙控無人空拍機、玻璃容器、保溫瓶、水壺、食物（嬰兒食品除外）和飲料、粉狀物質、折疊椅、腳踏車、滑板、滑板車、護具、妨礙確認身分的頭盔及面具等。

任何用於直播、錄音、傳輸、網路發布，或以任何形式傳播賽事聲音、影像、數據，從事商業用途的設備也不能帶進場。

值得注意的是，俄國官方認為自拍棒有潛在危險性，暴怒的球迷可能會用它來打架，所以自拍棒也不能帶進場館。

樂器也在禁止之列，但笛和喇叭可放行。2010南非世界盃爆紅的傳統樂器巫巫茲拉（Vuvuzela），被特別列入違禁品清單。

動物方面，導盲犬以外的動物皆不准帶進場館，藥品需有英文或俄文的醫生處方，並在安檢時出示。

籌備委員會指出，球迷進入場館時會進行安檢，被搜出的違禁品將存放在寄物區，沒人可僥倖帶進場館。若是有球迷成功偷渡自拍棒，並試圖在場內使用，將喪失觀賽資格，維安人員可要求離開場館。

但籌委會承認，不可能詳盡列出違禁品清單，個別物品放行或禁止，最後仍由安檢人員決定。

為緩解排隊人潮，球場將於賽前3小時開放。開幕戰和決賽當天，球場將提早4小時開放球迷進場。

2018世界盃足球賽將在6月14日於俄羅斯登場，地點包括莫斯科、聖彼得堡等11個城市，共12個場館，計有64場賽事。俄羅斯是高安檢的國家，球迷觀賞世足賽前，得先瞭解安全法規。（編輯：廖漢原）1070614

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