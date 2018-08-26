印尼台商會動員 亞運棒球場變中華主場

2018年雅加達－巨港亞運棒球賽程26日開打，中華隊晚間首戰面對強敵南韓隊，印尼台商會動員約600人進場觀賽，自備加油服、加油棒及醒獅團等，用熱血相挺做中華隊最堅強的後盾。中央社記者張新偉雅加達攝 107年8月26日

亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達26日電）亞運棒球賽程今天開打，中華隊首戰面對勁敵南韓隊，印尼台商會動員約600人到場加油，印尼僑界贊助醒獅團，現場敲鑼打鼓，將雅加達主球場變成中華隊主場。



中華隊首場比賽將於台灣時間晚間7時30分與南韓隊交手，南韓極度重視亞運，韓國職棒因此停賽，職棒球員全力支援，組成豪華陣容、力拚連霸。



賽前南韓隊的技術委員也透露，南韓隊總教練有輸不得的壓力，中華隊總教練許順益表示，中華隊也是有備而來，會努力打一場好球。



中華隊今天使用一壘區休息室，一壘側看台被熱情的球迷坐滿，當地台商會3天前決定動員、進場為中華隊加油，花了一個晚上搶票，帶來加油棒、中華奧會大旗、醒獅團等，炒熱現場氣氛。



中華隊今天由業餘側投吳昇峰扛先發，南韓隊則派出王牌左投梁玹種先發；中華隊過去在國際賽碰到左投時，打擊發揮得並不好，此次集訓前半段，教練團就有特別針對這個問題觀察、調整，教練團對於現在中華隊對左投的攻擊適應能力並不擔心。（編輯：張芷瑄）1070826





2018年雅加達－巨港亞運棒球項目26日展開，晚間中華隊首戰對上南韓隊，許多球迷到場為中華隊加油打氣，還有球迷自製海報在觀眾席揮舞。中央社記者張新偉雅加達攝 107年8月26日