亞運棒球複賽首戰對中國 許總：不能掉以輕心

亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達28日電）亞運中華成棒隊確定以分組第一晉級複賽，複賽首戰將碰上中國；總教練許順益表示，中國隊的情蒐資料無法像韓職球員這麼完整，但他們搶勝企圖強，「不能掉以輕心」。



中華隊亞運棒球賽預賽依序擊敗南韓、香港，今天預賽最後一戰將與地主印尼隊交手，許順益表示，今天的重點還是在讓選手調整，先發投手林宇祥暫定投2局，其餘投手各投1局。



此次亞運棒球賽程分組預賽取前2名晉級複賽，複賽採循環賽制（Super round），預賽戰績帶入複賽，A組前兩名為日本、中國，B組前兩名為台灣、南韓，中華隊複賽將先碰上中國，接著再與日本交手，搶金牌戰門票。



許順益表示，中國隊有些情蒐資料，但無法像南韓職棒球員資料這麼完整，中國隊亞運預賽出賽，情蒐小組也都有現場觀看、錄製影帶；中國棒壘球為了重返2020年東京奧運，近年積極把選手送往美國磨練，對戰不能掉以輕心。



許順益提到，近年國際賽交手，或者兩岸成棒交流比賽碰頭，有感受到中國隊明顯的進步，台灣、中國交手，不僅勝負，還有很多其他的因素，「有感覺他們對台灣強烈的搶勝企圖心，我們也會全力取勝」。



亞運棒球明天休兵一天，中華隊安排練球，許順益表示，重點在調整作息， 選手一場一場比賽狀況越來越好，也希望可以延續手感；至於複賽首戰對中國的先發投手，許順益表示「放在心裡」。（編輯：陳怡璇）1070828