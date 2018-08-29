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楊俊瀚銀恨 蔡總統：你是台灣人心中的金牌

發稿時間：2018/08/29 22:26

最新更新：2018/08/29 22:26

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（中央社記者葉素萍台北29日電）「台灣最速男」楊俊瀚在亞運男子200公尺決賽，替台灣摘下亞運隊史首面200公尺銀牌。總統蔡英文今天在臉書貼文「楊俊瀚加油，你是台灣人心中的金牌！」

蔡總統深夜透過社群網站臉書（Facebook）貼文指出，今天的亞運賽場上，有意志力、有拚勁，也有淚水。「台灣最速男」楊俊瀚在200公尺決賽中，跑出破全國紀錄的20秒23新紀錄。雖然和金牌選手成績相同，但因為壓線較晚，拿下銀牌。真的只差一點點。

蔡總統說，結束100公尺的比賽後，楊俊瀚有些失落，但他把自己歸零，把經驗變成養分，拿出更好的表現。今天他用破紀錄的表現在賽場上衝刺，全國人民都看到他拚了命壓線的那一刻，「我們一起感到惋惜，更要一起鼓勵他，加油，繼續拚！」

蔡總統提到，軟式女網項目，鄭竹玲闖進冠軍戰，為台灣多拿一面銀牌。黃亭茵則是在自由車女子個人全能賽中，衝出好成績，自由車項目的第二面銀牌。而男子柔道選手楊勇緯則是先爭取敗部復活後，又在延長賽中打敗對手，拿下賺人熱淚的一面銅牌。而在示範項目中，輕艇水球的男子組和女子組，也各拿一面示範賽銅牌。

她說，今天沒有金牌，但一點都不可惜，「因為選手們展現的拚勁，都是我們心中的金牌」。（編輯：林興盟）1070829

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