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關鍵字： 楊偉中亞運棒球 紀淑如楊俊瀚
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姜建銘站不同位置證明自己 關鍵時刻當英雄

發稿時間：2018/08/30 23:21

最新更新：2018/08/30 23:21

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亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達30日電）亞運中華成棒隊內野手姜建銘棄投從打，打出一片天，此次入選亞運，扛起球隊中心棒次，儘管站的位置不一樣，「就是想證明，靠著努力我還是可以站在這裡」。

姜建銘是此次中華成棒隊的一大焦點，2006年杜哈亞運是中華隊的王牌投手，12年後2018年雅加達亞運變成中華隊中心強打者。

姜建銘約從2013年才開始轉成打者，他透露以前很討厭打擊，所以才練投手，後來因傷走下投手丘，為了留在棒球場上、拿起球棒，「儘管打擊的型不是很好看，但打得到球就好」。

中華隊陣中有不少國家隊經驗豐富的選手，姜建銘點名，像林加祐、林瀚打擊都很穩定，有時候他們兩個打擊時，姜建銘也會去觀察，去比較跟他們的打擊有什麼不同，此次亞運一直抱著學習的心態。

從投手丘走到打擊區，「我站的位置不太一樣」，過往在投手丘上主要是想辦法玩弄打者，現在是要跟投手、捕手鬥智，去觀察一場比賽對方的投手和捕手誰的主導權更強，隨時在場上應變，因為站過不同的位置，思考是更能贏過其他人的地方。

姜建銘關鍵時刻總有適時一擊，首戰對南韓敲出三壘打帶起士氣，今天與中國隊比賽送回中華隊致勝分，姜建銘坦言，今天可能因為國籍的關係，明顯感受出大家有點綁手綁腳，運氣也不在這邊，6局上場打擊只希望有安打；接下來對日本的比賽，「大家都很拚命，一句話，全力以赴」。（編輯：唐聲揚）1070830

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