中國棒球的進步 亞運中華隊拿勝嚇出一身汗

亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達30日電）亞運中華成棒隊複賽首戰與中國隊交手打得辛苦，靠著姜建銘關鍵安以1比0拿勝；但這場比賽讓中華隊教練團嚇出一身冷汗，總教練許順益表示，「嘴上說平常心，但真的有輸不得壓力」。



中華隊今天與中國隊交手，先發投手吳昇峰5.2局好投，但中華隊打線受制，直到6局才靠著姜建銘關鍵二壘打，送回球隊唯一一分，率隊搶下複賽首勝。



中國隊為了讓棒壘球重返2020年東京奧運，近年把球員送往美國訓練，希望藉由高強度賽事提升球員能力；中國隊今天對中華隊先發投手甘泉，今年在美國獨立聯盟總計14場出賽，防禦率4.24。



甘泉今天比賽前半段有效壓制中華隊打線，總教練許順益表示，中國隊進步很快，今天先發投手的外角滑球投得很好，加上主審的好球帶有點寬，中華隊打者打起來比較辛苦。



許順益笑說，從比賽開打到現在，今天真的被嚇出一身汗，之前中國隊大比分差被日本隊扣倒，但那個比數真的是參考用，「他們要贏我們的企圖心真的很強，也做足了功課」。



台灣國際賽與中國隊交手，有輸不得的壓力，許順益表示，雖然嘴上都說要平常心，但是那種壓力自然會產生。



中華隊明天將與日本隊交手，日本隊預賽戰績3戰全勝，帶著1勝戰績進到複賽，今天不敵南韓隊，明天對中華隊比賽沒有退路，今天中華隊與中國隊比賽，日本、南韓的教練團、情蒐小組也都有到場觀賽，許順益表示，接下來的比賽只會越來越難打，但是有一股士氣在，一定全力搶勝。（編輯：唐聲揚）1070830