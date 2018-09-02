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關鍵字： 亞運再見瓦城麥當勞李宏基
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亞運棒球最菜19歲陳柏豪 後援展大將之風

發稿時間：2018/09/02 20:05

最新更新：2018/09/02 20:31

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2018雅加達亞運中華成棒隊此次最菜19歲投手陳柏豪去年還在打U18青棒賽，今年拉高層級參加亞運，他沒有畏懼，此次總計投3局沒被敲出安打，投出4次三振、無失分，展現大將之風。圖為1日頒獎畫面。中央社記者張新偉攝　107年9月2日2018雅加達亞運中華成棒隊此次最菜19歲投手陳柏豪去年還在打U18青棒賽，今年拉高層級參加亞運，他沒有畏懼，此次總計投3局沒被敲出安打，投出4次三振、無失分，展現大將之風。圖為1日頒獎畫面。中央社記者張新偉攝　107年9月2日

亞運最前線（中央社記者謝靜雯雅加達2日電）中華成棒此次最菜19歲投手陳柏豪，去年還在打U18青棒賽，今年馬上拉高層級參加亞運，賽前姜建銘就點名期待陳柏豪表現，陳柏豪對日本後援1局飆2K、展現大將之風。

陳柏豪去年為U18世界盃青棒賽中華代表隊成員，今年被選入亞運中華成棒隊，層級拉高許多，但陳柏豪絲毫沒有畏懼，他表示向中華隊報到後，還是有照著自己原有的訓練步調和規劃，對於第一次成棒國際賽期待更多，上場不多想、希望投出自信。

此次中華隊陣中內野手姜建銘身份特殊，他是2006年杜哈亞運中華隊奪金班底，當時是中華隊的王牌投手，此次再入選中華成棒隊改當強打者，扛起中心棒次第3棒；因為曾經有過投手身份，姜建銘在球隊中還有不同的任務，在一壘位置，可以適時給投手提醒，更知道投手在遇到狀況時想聽到什麼話。

賽前姜建銘就點名職棒球員中最期待陳柏豪表現，認為他條件佳、態度好；陳柏豪也提到，進到中華隊後收穫多，陣中老經驗學長們，會就一些握球等小細節給他提醒，並適時鼓勵他不要因為些微挫折就沮喪。

陳柏豪此次賽後先在印尼比賽登場，投1局投出1次三振，接著複賽第2戰對日本隊後援1局飆2K，昨天與中國銅牌戰也有後援投1局投出1次三振，此次總計投3局沒被敲出安打，投出4次三振、無失分，展現大將之風，讓教練團豎起大拇指。（編輯：陳怡璇）1070902

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