立院二讀 輪班間隔有條件放寬至8小時

立法院臨時會院會10日凌晨二讀勞動基準法第34條修正草案，輪班間隔有條件放寬至8小時。圖為稍早9日國民黨立委在立法院議場內，頭綁布條、高聲呼口號，批評民進黨團處理勞基法時作弊。中央社記者施宗暉攝 107年1月9日
（中央社記者王承中台北10日電）立法院臨時會院會今天二讀勞動基準法第34條修正草案，勞工工作採輪班制者，更換班次至少應有連續11小時休息時間，因工作特性或特殊原因，休息時間不少於8小時。
立法院臨時會院會約在9日晚間11時54分，進入勞基法第34條修正草案逐條討論，朝野立委輪番發言近3小時後，約在10日凌晨2時30分進行表決，出席100人中，60人贊成、35人反對，通過民進黨立法院黨團再修正動議；其中民進黨立委林淑芬、江永昌、劉建國、鍾孔炤、葉宜津等5人投下棄權票。
原規定勞工工作採輪班制者，更換班次時至少應有連續11小時的休息時間，但施行日期由行政院定之。
經二讀條文規定，更換班次時至少應有11小時的休息時間。但因工作特性或特殊原因，經中央目的事業主管機關商請中央主管機關公告者，得變更休息時間不少於連續8小時。
二讀條文規定，雇主依規定變更休息時間者，應經工會同意，如事業單位無工會者，經勞資會議同意後，始得為之。雇主僱用勞工人數在30人以上者，應報當地主管機關備查。
立法院職權行使法規定，第三讀會除發現議案內容有互相牴觸，或與憲法、其他法律相牴觸者外，祇得為文字修正。1070110
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