立院二讀 輪班間隔有條件放寬至8小時

立法院臨時會院會10日凌晨二讀勞動基準法第34條修正草案，輪班間隔有條件放寬至8小時。圖為稍早9日國民黨立委在立法院議場內，頭綁布條、高聲呼口號，批評民進黨團處理勞基法時作弊。中央社記者施宗暉攝 107年1月9日