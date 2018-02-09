記錯房號延誤搜救？漂亮生活旅店老闆丈夫出面道歉

花蓮強震造成花蓮市雲門翠堤大樓嚴重傾斜，多人罹難，9日下午仍有多人失聯，現場派遣重機具展開初步作業。中央社記者吳家昇攝 107年2月9日

（中央社記者李先鳳花蓮9日電）花蓮縣6日深夜發生規模6.0地震，花蓮市震度7級，目前為止造成12人死亡，雲門翠堤大樓傷亡最慘重，有9死5失聯。漂亮生活旅店老闆的先生、一樓阿官火鍋老闆陳光印今天出面道歉。



花蓮大地震多棟建物倒塌，肇因可能是「軟腳蝦」建築，雲門翠堤大樓有不少住戶把矛頭指向1樓的阿官火鍋和1至3樓的漂亮生活旅店，認為是違法改建才會破壞結構。



還有人質疑，旅店老闆記錯房號，才錯失黃金救援時間。對此，漂亮旅店老闆一直未出面，倒是她的丈夫、也是阿官火鍋老闆的陳光印今天面對記者堵訪時指出，「很抱歉，願意負責」。



他哽咽說，開旅店有一定的法律程序，八大行業不是說開就開的。1070209





花蓮縣6日深夜發生規模6.0地震，災情嚴重，目前已造成12人死亡，雲門翠堤大樓傷亡最慘。漂亮生活旅店老闆的先生、一樓阿官火鍋老闆陳光印9日公開致歉。中央社記者吳家昇攝 107年2月9日

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