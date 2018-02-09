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花蓮地震特搜隊員過家門不入 忍住傷痛返鄉救災

發稿時間：2018/02/09 20:36

最新更新：2018/02/09 22:29

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花蓮地震特搜人員與時間競賽，9日凌晨穿上沾滿混凝土的防護鞋與防護衣，繼續往災區挺進，是救災的幕後英雄。中央社記者黃旭昇花蓮攝 107年2月9日花蓮地震特搜人員與時間競賽，9日凌晨穿上沾滿混凝土的防護鞋與防護衣，繼續往災區挺進，是救災的幕後英雄。中央社記者黃旭昇花蓮攝 107年2月9日

（中央社記者陳朝福高雄9日電）花蓮6日發生地震，傷慘重，高雄市消防局特搜隊立即整裝出發救災，今天完成任務返回高雄，但花蓮子弟的特搜中隊小隊長謝麟隆卻兩度過門不入，他說：「任務在身，救災要緊」。

謝麟隆是花蓮縣玉里的阿美族人，玉里仍有老宅和家族不少親戚，他晚間接受電訪時，與隊員的返回高雄救災車隊剛好行車經過玉里，只能望著老家和祈祝家鄉一切平安。

花蓮6日發生地震後，消防署立即電請高雄市消防局特搜隊支援，並即刻電召特搜隊員返隊整備，在凌晨3時出發，救援隊經過玉里時約上午8時左右，但返鄉救災的謝麟隆不僅整夜未閤眼，且近鄉情怯，心情起伏難定。

謝麟隆說，很想回老家看看，但真的是任務在身，救災要緊，「誰經過家門不想回家看一眼，只能眼睜睜看著老家過門不入」。

對於家鄉花蓮發生地震受命返鄉救災，謝麟隆的心情十分沉重，且當場看到災情如此嚴重，心裡一度相當難調適。

幸而受過專業的訓練，謝麟隆立即投入救災後暫時忘卻傷痛，才慢慢調適過來，他說，沒辦法，救災第一，不能忍也要忍，全力投入。

為搶救生命和就近作業，高雄市消防局特搜隊員抵達災區後，先在倒塌大樓附近搭帳篷，隊員就經常穿著救災工作服和衣躺著休息，與時間賽跑向死神搶生命。

一名特搜隊員說，災區天氣很冷，但受災戶受災嚴重，為搶時間也顧不了滿身泥濘，只能和衣短暫休息，只要能救出一人，什麼的不便都值得了。

謝麟隆出任務經歷過不少災難現場，例如八八風災、高雄石化氣爆和台南0206地震，他說，每次看到災情心情很沉重，這次是從小長大的家鄉，內心更加沉重。為了協助鄉親，望著老家過門不入算什麼。

36歲的阿美族人謝麟隆任職12年，曾在高雄市消防局鼎金消防分隊服務，再調派特搜中隊。（編輯：卞金峰）1070209

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