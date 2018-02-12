菲籍看護Melody來台籌醫療費地震罹難 癱瘓夫止不住淚

菲律賓移工美樂蒂（右）來台灣工作本在5月將滿3年，不幸於花蓮地震中罹難，她來台灣後努力賺錢，都還沒返鄉。圖為美樂蒂、與女兒在2014年的合照，當時女兒3歲。（傑生提供）中央社記者石秀娟傳真 107年2月12日

（中央社記者石秀娟台北12日電）菲律賓籍看護美樂蒂不幸在花蓮地震罹難，家人哀慟逾恆，表姐蜜雪兒（暫譯）11日說，美樂蒂到台灣主要是為籌措先生的醫療費用，她的驟逝讓他難以接受，整天哭，他因車禍導致講話困難，家人只知道他非常痛苦。



來台工作在5月將滿3年的美樂蒂（Melody Albano Castro），本打算年底要首度回家看看，卻發生意外，得年僅28歲。大她5歲的蜜雪兒（Mishelle Pacquing Macanaya Rosales）11日說，美樂蒂很友善，和大家都好像認識很久，像是媽媽，「我們都很愛她，我們好想她。」



蜜雪兒透過社群網站接受中央社訪問時說，她和美樂蒂家住很近，都在呂宋島東北卡加延省（Cagayan）的小村落，從小玩一起，感情很好，直到兩人都分別結婚。



美樂蒂在地震後兩天才尋獲，她可能受困的消息傳出後，蜜雪兒非常著急，在臉書祈禱上帝，盼表妹獲救，但仍傳來噩耗。蜜雪兒說，家人試著向美樂蒂的母親解釋發生什麼事，「阿姨至今無法接受美樂蒂走了的事實」，家裡頓失了經濟來源。



意外發生前，美樂蒂受僱照顧林英明，與林英明的胞姊、近年才和日籍先生回台灣定居的大久保淑珉同住在被地震震垮的雲門翠堤大樓。大久保淑珉10日告訴中央社，美樂蒂的先生在3年前發生車禍，也在台灣工作的阿姨建議她到台灣來工作，賺醫療費。



蜜雪兒說，美樂蒂的先生2014年騎車時車禍，造成身體右半邊癱瘓，無法正常講話，美樂蒂死後他一直哭，家人聽不懂他講什麼，只能看出他無法接受打擊的表情。



美樂蒂2015年來台灣時，女兒才3歲。蜜雪兒說，「小美樂蒂」現在唸幼稚園，是很漂亮、好學的小女孩；美樂蒂還有一個弟弟，全家以務農為生，為能多賺錢，也種蔬菜。





菲律賓移工美樂蒂（左）在地震中罹難，弟弟傑生（右）說，家人難以承受，只能強忍悲痛。圖為美樂蒂、與女兒以及弟弟的合照。（傑生提供）中央社記者石秀娟傳真 107年2月12日

記者在12日也聯絡上美樂蒂的弟弟傑生（Jayson Albano Castro）。他說，美樂蒂的不幸，發生的這麼突然，家人都感到難以承受，「我們非常傷心，大家只能試著強忍悲痛。」



由於美樂蒂的先生也需要照顧，弟弟扛起處理所有事情的責任，近日已有聯繫辦理護照的事情，但是會不會來台灣，目前還沒有做最後的決定。



根據大久保淑珉指出，美樂蒂到台灣後首先在台北當保母，雇主在酒吧上夜班，她白天、晚上都要照顧小孩，做了一年就辭掉；之後被派到花蓮照顧失智症老人，有時會被病患咬、或打，她撐了一年，直到病患有一天拿刀對她，她才離開；接著被派到比她的家鄉還鄉下的原住民部落，只做一星期，然後陸續照顧的兩個老人都過世，去年9月才開始照顧她弟弟。



大久保淑珉夫妻幾年前搬回台灣，她將家裡改為無障礙空間，方便照顧先生，因為空間大，弟弟也同住，因此她和美樂蒂住一起，感情很好。



她說，美樂蒂曾跟她說，5月滿3年後能不能先不回菲律賓，耶誕節再讓回去，希望回來再繼續照顧她弟弟，這樣就不用再付一筆仲介費，她先生手術已花了新台幣35萬元，她需要在台灣再工作10年，再籌45萬元的醫藥費，給先生做腦部手術。



美樂蒂才到大久保淑珉家短短4個月，大久保淑珉說，美樂蒂已經帶給他們很大的快樂，「她真的是很棒的女孩子，很善良、開朗，本來我們家裡都太不講話的，她來之後的第3天、第4天，本來是40度的燈光，立刻變成100度，好亮、好棒的女孩子。」



為了多賺錢，大久保淑珉說，美樂蒂也在家網購，從菲律賓購物來台賣給同鄉，有很多菲籍看護朋友，「她應當很喜歡出去玩的，但她很乖，有空都在網購」，也因此常將她們家的照片放上臉書，「我去醫院復健時，菲律賓小姐看到我都說，你就是美樂蒂的『姊姊』。」





影片來源：門諾醫院提供

地震後，大久保淑珉到醫院復健時又遇到美樂蒂的朋友。她說，大家都抱著她哭，勸她不要傷心，說或許這是美樂蒂的命運，但她說，這不是命運，美樂蒂還有40、50年的人生，還要幫先生做很多事情，她是一家的支柱，「這太殘酷了。」



許多在台灣的菲籍看護都為美樂蒂的不幸感到非常難過，外籍看護沒有受勞基法以及勞保保障的問題也再被討論。記者告訴蜜雪兒這些，蜜雪兒說，在卡加延省的生活很簡單，也常常讓她想起孩童時期，大家互相幫忙，跟著父母和親戚在河邊種菜。



蜜雪兒說，即使工作再重，她從沒看過美樂蒂認輸或放棄，她總是很熱心地幫助別人，同時心裡充滿著快樂，「她就像是媽媽一樣，我們都很愛她，我們好想她。」



蜜雪兒也說，她希望台灣的政府能好好的照顧菲律賓移工的權益。（編輯：陳清芳）1070212





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