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志工與獨居老人 她倆相伴17年

發稿時間：2018/02/14 09:41

最新更新：2018/02/14 11:46

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zoom in 每週一天，弘道基金會屏東潮州服務站志工蔣美清（左），會去服務近乎全盲的獨居老人蘇林天妹（右），這樣子的服務長達17年。蔣美清每年都會帶蘇阿嬤參加過年前的弘道基金會圍爐。（弘道基金會提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年2月14日每週一天，弘道基金會屏東潮州服務站志工蔣美清（左），會去服務近乎全盲的獨居老人蘇林天妹（右），這樣子的服務長達17年。蔣美清每年都會帶蘇阿嬤參加過年前的弘道基金會圍爐。（弘道基金會提供）中央社記者郭芷瑄傳真 107年2月14日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣14日電）每週一天，弘道基金會屏東潮州服務站志工蔣美清，會去服務近乎全盲的獨居老人蘇林天妹，這樣子的服務長達17年，蔣美清說：「不覺得是服務，而是像親人般的陪伴。」

54歲的蔣美清說，17年前在孩子就讀學校擔任環保媽媽，當時弘道基金會潮州服務站剛成立，聽說是服務老人，她們一群環保媽媽覺得是好事，互相邀約去當志工，她分發到的服務對象是當年66歲的的蘇林天妹。

蘇林天妹自幼近乎全盲，先生早逝，領養2個女孩，一個已過世，一個已嫁人，蔣美清前往服務時已是獨居一人。蔣美清利用每週一次的週末假日陪阿嬤散步、聊天、量量血壓，了解她的身體狀態及吃藥狀況，如果有需要買的東西，阿嬤會累積一週的量請她買。

蘇阿嬤每個月靠著政府低收入戶補助過日子，蔣美清說，阿嬤把家裏整理得乾淨整齊，只要自己能做到的，不願多麻煩他人，生活用品快沒了就省著用，家裡食物不夠吃就吃少點，這位樂觀獨立的阿嬤讓她很感佩，常會跟阿嬤開玩笑說，「姆啊，妳家的灶腳（廚房）比我家還乾淨。」

「我很習慣天公伯給我這樣的安排，沒有什麼不方便的，你們來關心就很好了，謝謝！」儘管已經83歲，身軀佝僂，蘇阿嬤17年來仍對弘道志工掛著這句話，蔣美清說，阿嬤的樂觀總會感染她。

有時因感冒或有其他事，無法前往服務，蔣美清會利用平日排假去探望，阿嬤總是驚喜，「不是假日怎麼會來？」蔣美清就像女兒跟母親撒嬌「一、二個星期沒看到會思念啦！」有次，阿嬤摔倒，被養女接去住了二個多星期，她還跟其他志工去養女家探視。

17年建立像家人般的懸念，蘇阿嬤不時會關心蔣美清小兒子狀況，蔣美清表示，小兒子幼稚園時曾帶他參加一次活動，他牽著阿嬤的手寫字，讓阿嬤印象深刻，如今已長大成人就業，阿嬤還是會時時探問，「阿嬤就像我的家人，我沒有『服務』的想法」。

弘道基金會表示，弘道民國84在全國各地號召志工投入老人服務行列，當時高齡議題較不受重視，創站志工在地服務時相對投入，無形中與在地長輩的情感也越來越深厚，有幾名志工服務同一個老人超過10年，蔣美清與蘇林天妹是時間較長的一對。近年來高齡議題被不斷討論，志工們服務越來越深化，包括幫長輩圓夢、不老樂團與修繕房屋等等，讓在地的高齡服務變成無價之寶。（編輯:孫承武）1070214

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