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花蓮震災 傅崐萁：縣府代位求償假扣押

發稿時間：2018/02/14 10:31

最新更新：2018/02/14 11:21

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花蓮縣長傅崐萁表示縣府將代位求償，具狀要求花蓮地方法院對震災傾斜大樓的建築師、營造商進行假扣押。（中央社檔案照片）花蓮縣長傅崐萁表示縣府將代位求償，具狀要求花蓮地方法院對震災傾斜大樓的建築師、營造商進行假扣押。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉冠廷花蓮14日電）花蓮縣長傅崐萁今天說，縣政府已得到住戶的申請，將代位求償，具狀要求花蓮地方法院對這次傾斜大樓的建築師、營造商進行假扣押；追究到底誰該負責，確保所有災民權益。

花蓮6日深夜發生規模6.0地震，花蓮市震度7級，造成統帥飯店及雲門翠堤大樓等建物傾斜或坍塌，傅崐萁今天率縣府一級主管共同召開記者會，感謝全國民眾以及所有在這次震災中，伸出援手的人。

傅崐萁表示，花蓮縣政府已得到住戶的申請，由縣政府對包括雲門翠堤、白金雙星、吾居吾宿等在這次地震中傾斜的大樓的建築師、營造商，以及雲門翠堤大樓中的阿官火鍋、漂亮旅店的負責人提出假扣押，確保未來刑事訴訟過程中，讓所有的財產得到保全，待有明確判決後，誰該負責任，就追究到底，確保所有災民的權益。

傅崐萁也說，針對這次震災的撤離戶，縣政府明天下午6時會在福康大飯店，舉辦圍爐的活動；至於受災戶的部分，也會在下午6時在花蓮縣勞工育樂中心舉辦圍爐，希望在最寒冷的冬天，讓大家走過受災的傷痛。

傅崐萁表示，希望民眾能儘快的恢復正常生活，所有重建的機制會儘快的啟動，讓大家能夠有個可以安身立命、溫暖的家。（編輯：張銘坤）1070214

延伸閱讀》花蓮地震造成4萬戶停水 14日清晨恢復供水

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