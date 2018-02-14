婦聯會3/8改選 雷倩：我們堂堂正正

（中央社記者謝佳珍台北14日電）婦聯會主任委員雷倩今天表示，她既不是民進黨的官、也不是立委，竟被所謂鷹派的會內同志人格謀殺至此；會務人員今天還是正常準備3月8日大會及全面改選。「我們，堂堂正正」。



中華民國婦女聯合會主任委員雷倩凌晨在臉書發文表示，一直以來，有許多被誤導的深藍或正藍群眾攻擊主張行政和解的常委會是投降派，「說我是陳師孟、段宜康」，要求會務人員誓死抵抗。



雷倩說，有沒有人想過，這些跟著故總統蔣中正夫人蔣宋美齡、辜嚴倬雲幾十年的常委們都是何許人？難道只是年邁昏聵的老太太？絕不是，她們是中華民國的婦女領袖，更是國之重臣之妻女。



雷倩表示，她去年10月24日由前主委辜嚴倬雲在美親自發文（並經辦事處公證回傳）指派進入常委會並代理其職務之前，與進行中的行政和解案毫無關係。



她說，她臨危授命於去年10月26日開始代理主持常委會，之後每事都經正當程序由常委會議決後處理。既不是民進黨的官、也不是民進黨的立委，「竟被所謂鷹派的會內同志人格謀殺至此」。



雷倩表示，婦聯會的同仁近年來忠勤任事、服務社會，他們既不選舉又非黨工，要他們配合政黨的選舉策略而犧牲自己的法律權益，有何正當性？



她說，因為自反而縮，所以即便是在黨產會的網羅中，會務同仁還是正常準備3月8日婦女節大會，以及會後的全面改選。「我們，堂堂正正」。（編輯：許雅靜）1070214









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