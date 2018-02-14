6年價值37億台幣 小熊簽下達比修有

美國職棒大聯盟MLB芝加哥小熊隊13日宣布，與日籍強投達比修有簽下6年合約。（中央社檔案照片）
（中央社芝加哥13日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB芝加哥小熊隊在激烈的搶人大戰脫穎而出，今天宣布與日籍強投達比修有簽下6年合約。
路透社報導，4度入選明星隊的達比修有，去年在德州遊騎兵隊與洛杉磯道奇隊合計先發31場，繳出10勝12敗、自責失分率3.86的成績，並助道奇擊敗小熊，殺進世界大賽。
據媒體報導，小熊給達比修有的合約價值1.26億美元（約新台幣37億元）。
達比修有今天在記者會上說：「我很榮幸能成為這支美妙球隊的一員。我挑選球隊的先決條件之一，是要有絕佳機會贏得世界大賽，小熊隊顯然不只有絕佳機會而已，我已等不及要上場了。」
儘管達比修有去年在例行賽與季後賽表現亮眼，但在世界大賽對上休士頓太空人卻表現不如預期，2度先發都吞敗，包括決定生死的第7戰。
不過達比修有的加盟，仍讓2016年一嘗奪冠宿願、去年衛冕失敗的小熊如虎添翼，達比修有將與萊斯特（Jon Lester）、韓德瑞克斯（Kyle Hendricks）、昆塔納（Jose Quintana）、查特伍德（Tyler Chatwood）組成強大先發輪值。
小熊總裁艾普斯坦（Theo Epstein）說：「他應該是我們這世代最出色的三振型投手，並有難以置信的身體素質…我們在他職涯絕佳時機得到他，他現已真正成熟，已準備好出賽並有好表現。我們認為他的加盟會是絕妙組合。」（譯者：陳亦偉/核稿：徐睿承）1070214
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