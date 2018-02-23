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外交兩岸老將 府院盼吳釗燮陳明通創新局

發稿時間：2018/02/23 18:25

最新更新：2018/02/23 23:30

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行政院23日下午宣布人事異動名單，國安外交兩岸部分，外交部長由總統府秘書長吳釗燮（左）接任；國防部長由國安會秘書長嚴德發（中）接任；陸委會主委則由台大國發所教授陳明通接掌。（中央社檔案照片）行政院23日下午宣布人事異動名單，國安外交兩岸部分，外交部長由總統府秘書長吳釗燮（左）接任；國防部長由國安會秘書長嚴德發（中）接任；陸委會主委則由台大國發所教授陳明通接掌。（中央社檔案照片）

（中央社記者呂欣憓台北23日電）府院人事調整，行政院今天宣布5位首長人事異動，其中4位與國防外交兩岸相關，吳釗燮、嚴德發、陳明通都是熟稔相關領域的老將，府院希望藉此為兩岸和外交工作開創新的局面。

行政院今天下午由發言人徐國勇舉行記者會宣布人事異動名單，國安外交兩岸部分，外交部長由總統府秘書長吳釗燮接任；國防部長由國安會秘書長嚴德發接任；陸委會主委則由台大國發所教授陳明通接掌。

陳明通曾任陸委會副主委、主委，此次是再次回鍋擔任主委，徐國勇說，陳明通對兩岸事務與交流嫻熟，也有相關著作，再次擔任陸委會主委，對業務駕輕就熟，「也能夠為兩岸事務工作開創新的局面以及新的視野」。

吳釗燮和嚴德發則分別從總統府秘書長和國安會秘書長卸任，擔任外交和國防部長，但遭質疑是「降調」，徐國勇強調，這些職位都是部長級的特任官，特任官之間沒有降調的問題。

吳釗燮曾任駐美代表、陸委會主委，熟稔外交兩岸領域，徐國勇說，吳釗燮涉外事務歷練完整，府院希望他在第一線帶領外交部，「為外交工作開創新的局面」。

至於即將接掌國防部的嚴德發，出身陸軍裝甲兵，曾擔任參謀總長、陸軍司令、國防部軍備副部長等重要職務，徐國勇說，嚴德發在國安會襄助總統蔡英文，處理國家安全相關重要事務，是下一階段領導國防事務所需最適當的人選。

徐國勇今天並宣布，勞動部長林美珠因身體因素請辭，改由高雄市副市長許銘春接任。

許銘春被外界視為是高雄市長陳菊人馬，不過徐國勇說，許銘春沒有參與政治、沒有選舉過，不應該因為她曾經在高雄市府擔任過政務官，就認為她是哪個派系，「不是這樣解釋」。

徐國勇也數次強調，許銘春擔任律師期間曾為勞工義務辯護爭取權益，在副市長任內督導勞工、衛生、社會等局處的業務，相當重視勞工安全，且和林美珠同樣是法律專業，對於勞動權益保障等相關法制工作，絕對可以勝任。

此外，退輔會主委李翔宙因另有任用，新任主委由前參謀總長邱國正接任。徐國勇說，邱國正具有經營國軍和社會聯結的相關經驗，去年從參謀總長卸任，能同時了解現役官兵與退役袍澤的需求，有助穩定推動退輔會的興革。（編輯：林淑媛）1070223

（中央社製圖）（中央社製圖）

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