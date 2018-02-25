媒體築起付費牆 為線上內容買單成趨勢

線上內容增設較嚴格限制，帶動許多新聞組織的數位付費訂閱量。（圖取自pixabay圖庫）

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）對那些想在網路上閱讀免費新聞的人來說，搜尋相關內容如今變得愈來愈困難。



法新社報導，線上內容增設較嚴格限制，帶動許多新聞組織的數位付費訂閱量，與此同時，付費牆（paywall）已逐漸成為線上媒體的發展趨勢。



免費新聞不會消失無蹤，但媒體組織近來的舉措，加上臉書及谷歌公司支持付費訂閱，迫使不想買單又要享受免費服務的用戶設法因應。



若干分析家認為，這項趨勢反映出讓網路在早期發展階段便存在的情況正常化，也就是消費者已逐漸習慣免費取得線上內容的概念。



為研調機構Kaleido Insights追蹤數位媒體的分析家李布（Rebecca Lieb）說：「我想，人們開始為至少一個新聞來源付費，是肯定的趨勢。」



李布說，消費者愈來愈願意為數位服務付費，針對華府和他國政治的調查性報導，也使消費者意識到新聞工作的價值。



「媒體觀點計畫」（Media Insight Project）去年研究發現，53%的美國人曾為至少一個新聞訂閱服務買單。英國牛津大學（Oxford University）路透新聞學研究所（Reuters Institute for the Study of Journalism）則說，有2/3的歐洲報紙媒體採用一種支付模式。



美國俄勒岡大學（University of Oregon）新聞學教授兼杜氏數位新聞中心（Tow Center for Digital Journalism）研究人員拉德克利夫（Damian Radcliffe）說：「Netflix和Spotify等服務有助使用者養成為數位內容付費的習慣，他們過去經常免費取得線上服務。」



他說：「使用者明白，假如你珍視新聞工作，尤其是在當今的政治氣候，就必須付出代價。」（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1070225



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