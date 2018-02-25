/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 燈會內閣改組李大維衛生紙
>rss

媒體築起付費牆 為線上內容買單成趨勢

發稿時間：2018/02/25 13:22

最新更新：2018/02/25 14:27

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
線上內容增設較嚴格限制，帶動許多新聞組織的數位付費訂閱量。（圖取自pixabay圖庫）線上內容增設較嚴格限制，帶動許多新聞組織的數位付費訂閱量。（圖取自pixabay圖庫）

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）對那些想在網路上閱讀免費新聞的人來說，搜尋相關內容如今變得愈來愈困難。

法新社報導，線上內容增設較嚴格限制，帶動許多新聞組織的數位付費訂閱量，與此同時，付費牆（paywall）已逐漸成為線上媒體的發展趨勢。

免費新聞不會消失無蹤，但媒體組織近來的舉措，加上臉書及谷歌公司支持付費訂閱，迫使不想買單又要享受免費服務的用戶設法因應。

若干分析家認為，這項趨勢反映出讓網路在早期發展階段便存在的情況正常化，也就是消費者已逐漸習慣免費取得線上內容的概念。

為研調機構Kaleido Insights追蹤數位媒體的分析家李布（Rebecca Lieb）說：「我想，人們開始為至少一個新聞來源付費，是肯定的趨勢。」

李布說，消費者愈來愈願意為數位服務付費，針對華府和他國政治的調查性報導，也使消費者意識到新聞工作的價值。

「媒體觀點計畫」（Media Insight Project）去年研究發現，53%的美國人曾為至少一個新聞訂閱服務買單。英國牛津大學（Oxford University）路透新聞學研究所（Reuters Institute for the Study of Journalism）則說，有2/3的歐洲報紙媒體採用一種支付模式。

美國俄勒岡大學（University of Oregon）新聞學教授兼杜氏數位新聞中心（Tow Center for Digital Journalism）研究人員拉德克利夫（Damian Radcliffe）說：「Netflix和Spotify等服務有助使用者養成為數位內容付費的習慣，他們過去經常免費取得線上服務。」

他說：「使用者明白，假如你珍視新聞工作，尤其是在當今的政治氣候，就必須付出代價。」（譯者：劉文瑜/核稿：鄭詩韻）1070225

延伸閱讀》媒體大亨梅鐸：Facebook該為可信新聞付錢

延伸閱讀》Facebook測試訂閱功能 看優質新聞要錢

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： 新聞付費媒體
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈

元宵齊賞燈

春節走春

春節走春

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

一週重要新聞影像回顧（0218-0224）

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
元宵齊賞燈
元宵齊賞燈
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP