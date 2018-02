媒體築起付費牆 為線上內容買單成趨勢

線上內容增設較嚴格限制,帶動許多新聞組織的數位付費訂閱量。(圖取自pixabay圖庫)

(中央社華盛頓25日綜合外電報導)對那些想在網路上閱讀免費新聞的人來說,搜尋相關內容如今變得愈來愈困難。



法新社報導,線上內容增設較嚴格限制,帶動許多新聞組織的數位付費訂閱量,與此同時,付費牆(paywall)已逐漸成為線上媒體的發展趨勢。



免費新聞不會消失無蹤,但媒體組織近來的舉措,加上臉書及谷歌公司支持付費訂閱,迫使不想買單又要享受免費服務的用戶設法因應。



若干分析家認為,這項趨勢反映出讓網路在早期發展階段便存在的情況正常化,也就是消費者已逐漸習慣免費取得線上內容的概念。



為研調機構Kaleido Insights追蹤數位媒體的分析家李布(Rebecca Lieb)說:「我想,人們開始為至少一個新聞來源付費,是肯定的趨勢。」



李布說,消費者愈來愈願意為數位服務付費,針對華府和他國政治的調查性報導,也使消費者意識到新聞工作的價值。



「媒體觀點計畫」(Media Insight Project)去年研究發現,53%的美國人曾為至少一個新聞訂閱服務買單。英國牛津大學(Oxford University)路透新聞學研究所(Reuters Institute for the Study of Journalism)則說,有2/3的歐洲報紙媒體採用一種支付模式。



美國俄勒岡大學(University of Oregon)新聞學教授兼杜氏數位新聞中心(Tow Center for Digital Journalism)研究人員拉德克利夫(Damian Radcliffe)說:「Netflix和Spotify等服務有助使用者養成為數位內容付費的習慣,他們過去經常免費取得線上服務。」



他說:「使用者明白,假如你珍視新聞工作,尤其是在當今的政治氣候,就必須付出代價。」(譯者:劉文瑜/核稿:鄭詩韻)1070225



延伸閱讀》媒體大亨梅鐸:Facebook該為可信新聞付錢



延伸閱讀》Facebook測試訂閱功能 看優質新聞要錢