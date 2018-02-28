台糖土地不再只租不售 協議價購聯合開發皆可

國發會主委陳美伶（圖）指出，行政院已確定，未來在公益性及對地方發展有利條件下，可參考區段徵收的精神向台糖協議購地，或採聯合開發。中央社記者吳家昇攝 107年2月28日
國發會主委陳美伶專訪1（中央社記者朱則瑋台北28日電）地方建設面臨缺地問題，寄望台糖釋出土地，國發會主委陳美伶透露，行政院已確定，未來在公益性及對地方發展有利條件下，可參考區段徵收的精神向台糖協議購地，或採聯合開發。
行政院長賴清德組閣後全力拚經濟，火速針對產業缺水、缺電、缺地、缺才、缺工等5缺問題，提出具體解決辦法。
國家發展委員會主委陳美伶接受中央社專訪時說，解決五缺的方案相當符合企業界的需求，但「執行力才是王道」，否則只是曇花一現，已列管追蹤執行成效。
多次陪同賴揆下鄉聽取地方心聲，陳美伶表示，縣市政府首長除了爭取建設預算及簡化行政流程外，也表達開發時需用到台糖土地，卻因台糖公司堅持「只租不售」，建設無法推行，包括屏東縣、台南市、雲林縣、嘉義縣等多個縣市都碰到類似困難。
她說，公有土地最多的是台糖，「不釋出對地方發展有很大限制」，可以理解台糖公司身為國營事業，不輕易釋出土地給民間的想法，但如果是公部門為了地方發展需要，或是為了提升人民生活需求，需要用到台糖土地，應適度釋出。
陳美伶表示，台糖若干土地其實是閒置，為了地盡其用，行政院的政策是在公益性、必要性，對地方發展有益等一定條件下，就可以參考區段徵收的精神，與台糖協議購地或合作開發。院長指示由政務委員張景森協調，可依此政策直接進行。
她指出，地方若有提出建設需求，會先視台糖土地有無農業使用必要，使用中且用得很好的土地當然不會要求釋出，但如果是閒置、不好的區位土地，政府會透過機制要求台糖釋出土地，或以聯合開發、分回土地的方式處理，「這是確定的政策方向」。（編輯：林孟汝/許雅靜）1070228
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