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北市警涉包庇酒店業者 檢調兵分17路搜索

發稿時間：2018/03/12 12:09

最新更新：2018/03/12 16:02

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台北市警察局中山分局中山一派出所12日上午遭檢調搜索，派出所所長和涉案警員被帶回偵訊。（圖取自台北市警察局網頁police.gov.taipei）台北市警察局中山分局中山一派出所12日上午遭檢調搜索，派出所所長和涉案警員被帶回偵訊。（圖取自台北市警察局網頁police.gov.taipei）

（中央社記者王揚宇台北12日電）台北市警察局中山分局中山一派出所遭人檢舉，有員警涉嫌收受酒店業者賄賂，進行包庇；檢調單位今天搜索中山一派出所等17個處所，約談4名員警及相關業者共18人，釐清案情。

台北地檢署今天指揮調查局北部地區機動工作站，以及台北市政府警察局督察室、政風室、中山分局，至中山一派出所等17處處所進行搜索，查扣相關資料，並約談派出所所長及3名警員，以及酒店業者、白手套等14人到案釐清案情，全案朝違反貪污治罪條例等罪嫌方向偵辦。

檢調獲報，中山一派出所轄區內的某間酒店業者，涉嫌在2、3年前開始，為避免警方常到店內臨檢影響營業，或是在臨檢前通風報信，按月支付現金等物進行賄賂；員警及業者預計稍晚將移送北檢接受檢方複訊。（編輯：張芷瑄/梁君棣）1070312

檢調搜北市中一所 警：若涉不法會處置

（中央社記者黃麗芸台北12日電）台北市警察局中山分局中山一派出所今天早上8時許遭檢調搜索，派出所所長和涉案警員已帶回偵訊，外傳疑似涉及包庇色情行業，警方未證實，但表示若涉不法將斷然處置。

台灣台北地方檢察署及調查局人員上午8時許到中山分局轄下的中一所進行搜索，並將所長和勤區警員帶回調查，警方表示還不清楚是涉及何種案件，但會積極配合檢調的調查，若查證屬實涉及不法，將會斷然處置。（編輯：張芷瑄/李亨山）1070312

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