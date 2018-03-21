核二2號機正進行起動程序 估月底滿載

台電董事長楊偉甫21日表示，核二2號機正在進行起動程序，預計3月底前可達到滿載，4月電力調度更有彈性。圖為核二廠廠房。（圖取自台電月刊tpcjournal.taipower.com.tw）

（中央社記者廖禹揚台北21日電）台電董事長楊偉甫今天表示，核二2號機安全檢查已經完成，並在今天早上約9時30分下達指示，現在正在進行起動程序，預計3月底前可達到滿載，4月電力調度更有彈性。



行政院原子能委員會20日發文同意核二廠2號機大修再運轉申請，慎重起見，台電進行最後一次安全檢查，楊偉甫今天出席立法院經濟委員會，會中受訪表示，已在早上完成安全檢查，並下達進入起動程序的指示。



楊偉甫表示，目前規劃約在5天內完成併聯，併聯後將階段性讓發電量提高，之後4天內達到滿載，因此預計3月底前可達到滿載，4月電力調度更有彈性，以因應逐漸升高的氣溫，盡力將夏季備轉容量率保持在6%以上。



經濟部長沈榮津今天在經委會會前受訪時也表示，核二廠2號機上線後可挹注約3%備轉容量率，讓產業界更放心，就會加快投資，進而帶動就業及加薪機會。



至於核電廠後續大修安排，楊偉甫說明，今年排定大修核電廠包括核三廠2部機組，都會按照原來排訂計畫嚴格控管時程及品質。（編輯：張均懋）1070321





（中央社製表）

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