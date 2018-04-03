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遠雄人壽爆缺失 趙藤雄父子5年不能碰金融

發稿時間：2018/04/03 18:19

最新更新：2018/04/03 18:42

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金管會金檢發現，遠雄人壽內控出現缺失，除重罰新台幣1440萬元外，趙藤雄（圖）及次子趙信清5年內不得回鍋金融業。（中央社檔案照片）金管會金檢發現，遠雄人壽內控出現缺失，除重罰新台幣1440萬元外，趙藤雄（圖）及次子趙信清5年內不得回鍋金融業。（中央社檔案照片）

（中央社記者蔡怡杼台北3日電）金管會金檢發現，遠雄人壽內控出現缺失，自96年起多達14個自地自建案，倚賴遠雄集團做決定，除重罰新台幣1440萬元外，趙藤雄及次子趙信清5年內不得回鍋金融業。

金融監督管理委員會表示，在105、106年的一般業務檢查及不動產交易專案檢查時，發現遠雄人壽自96年起迄今，多達14個自地自建不動產投資開發案的採購發包、監工驗收及請款作業等重要作業事項，都是由遠雄集團辦理，顯示遠雄人壽倚賴遠雄集團為其決定及辦理自地自建不動產投資開發。

金管會公布遠雄人壽倚賴遠雄集團開發的14個開發案包含：三峽北大特區的翡冷翠以及京都、新莊副都心的國都、國匯、海德公園以及巴黎公園、林口的未來家、內湖的遠雄蘇黎世大樓、桃園的大溪地、桃園水汴頭辦公大樓、中和的錸儷、采梅園、礁溪的遠雄礁溪溫泉飯店、台中中港辦公大樓。

金管會保險局副局長張玉煇表示，遠雄人壽遲未建立不動產投資開發作業內部控制制度，雖然之後訂有相關作業規範，卻未落實執行，長期倚賴遠雄集團為其決定及辦理該等不動產投資開發的重要作業事項，違反保險法規定，且有礙健全經營之虞。

同時，張玉煇也說，金管會本次裁罰未涉及遠雄人壽掏空的部分，主要就遠雄人壽內控未建立、未落實進行開罰，除核處遠雄人壽1440萬元外，並限制遠雄人壽3年內不得新增不動產投資、不得與利害關係人為授信或其他交易，以及解除趙藤雄、許自強的董事職務，並命遠雄人壽解除總經理趙信清、不動產暨放款部張姓主管等2位經理人的職務。

張玉煇指出，依規定，遭解除職務的董事、總經理以及張姓主管，共4人5年內不得回鍋金融業，不過，遠雄人壽目前已經領照的在建工程、已蓋好尚未出售或出租的部分共約400億元，這部分不受影響。目前遠雄人壽不動產投資占可運用資金約10.3%。

根據金管會統計，遠雄人壽去年稅後盈餘為19.28億元、資本適足率（RBC）為326%，張玉煇表示，金管會對於遠雄人壽的裁罰不至於影響公司營運。（編輯：楊凱翔）1070403

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