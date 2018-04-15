律師經驗看穿陋習 顧立雄推3大金融改革

外界憂慮金管會推動金金分離恐不利金融整併，金管會主委顧立雄接受中央社專訪時強調，金金分離與金融整併沒有關係，金金分離談的是競業禁止、利益衝突的問題。中央社記者徐肇昌攝 107年4月15日
金管會主委顧立雄專訪（中央社記者蔡怡杼台北15日電）為利公司治理，金管會推動金金分離、自然人董事與限縮委託書徵求等3大金融改革政策，納入本次銀行法修正條文，其中，提高自然人董事比例部分將以資產達一兆元以上的銀行或金控率先適用。
對於自然人董事的推動，金融監督管理委員會主委顧立雄接受中央社專訪時指出，「這不是很奇怪的事」，過去擔任律師的經驗，讓他感受到法人董事雙重角色所產生的利益衝突問題，為確保董事會的獨立性、自主性，並兼顧董事作為善良管理人應要有的注意義務，對自然人董事的課責性是比較明確的，因此要從金融業開始提高自然人董事比例。
顧立雄說，依照現行規定，銀行有設置獨立董事以及專業董事的要求，因此，金管會在專業董事以及獨立董事的基礎上，「循序漸進」推動提高自然人董事的比例。自然人董事除包含既有的獨立董事外，並要求專業董事由自然人出任，藉此提高董事會的專業性、獨立性以及課責性，「把銀行業的公司治理層次拉高」。
現行規定，董事會每5位董事要有2席的專業董事，每增加4席董事要再多1席專業董事；未來將先要求資產總額達一兆元以上的銀行或金控每5席要有3席的專業董事，每增加3席要再多1席的專業董事，且專業董事應由自然人擔任。
舉例來說，當董事會有9名董事時，依現行規定，3名為獨立董事，在董事會人數不變下，未來董事會將有4席的自然人專業董事，其中，若3名獨立董事已具有專業資格，則只要再有一名的自然人擔任專業董事即可。
除要強化董事會獨立性、自主性外，顧立雄還要搭配金金分離，杜絕透過交叉持股互相派任董事，或者本身在不同銀行插旗，因而獲知不當的資訊陋習，以及限縮委託書徵求，防範有心人士規避金管會對金融業持股達10%的大股東適格性審查的兩大金融改革，期待透過這3個改革方向強化金融業的公司治理。
不過，外界憂慮金管會推動金金分離恐不利金融整併，顧立雄強調，金金分離與金融整併沒有關係，金金分離談的是競業禁止、利益衝突的問題，避免因為到處擔任不同銀行的董事，所造成利益衝突的可能；至於金管會對10%大股東適格性的審查，則是屬於產金分離的概念。
至於金金分離可能會影響公股銀行的董事派任，顧立雄希望，財政部派任董事可避免兼任，比如台銀經理人就不適合再擔任土銀董事。
顧立雄進一步闡明金管會現在對金融整併立場是不刻意推動，金管會鼓勵合意併購，希望金融業在合意的基礎下推動併購，也不會訂定目標。（編輯：林孟汝）1070414
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