日本製藥業界龍頭武田藥品工業8日宣布，同意以460億英鎊（約新台幣1兆8975億）併購愛爾蘭希爾製藥。（共同社提供）

（中央社記者黃名璽東京8日專電）日本最大製藥廠武田藥品工業公司，今天宣布以460億英鎊併購愛爾蘭希爾製藥集團，將成為日本首家全球前10大藥廠，併購金額也創下日本企業併購海外企業最高紀錄。



「日本經濟新聞」報導，武田藥品併購價格為460億英鎊（約新台幣1兆8500億元），希爾製藥集團（Shire）未來將成為武田藥品的完全子公司。雙方加總的營業額將一躍成為全球前10大藥廠，這是日本首度出現這麼大型的製藥公司。



日本放送協會（NHK）報導，武田藥品將取得希爾製藥集團所有股份，雙方對併購案已達成協議。



武田藥品與希爾製藥集團營業額超過3兆日圓（約新台幣8100億元），併購案完成後將成為世界前10大藥廠。



希爾製藥集團主要市場包括美國等100國以上，強項是生產有關血液及免疫系統等罕見疾病藥物。



武田藥品透過這次併購案，除了可擴大在美國的銷售事業，也有意強化關於治療消化器官與神經疾病的藥物。



這次併購案金額換算日圓約6兆8000億，比起2016年日本公司軟體銀行集團（SoftBank）併購英國半導體公司的3兆3000億日圓還多，創下日本企業併購海外企業的最高紀錄。（編輯：郭中翰）1070508



武田天價併購愛爾蘭藥廠 日企史上最大宗



（中央社東京8日綜合外電報導）日本製藥業界龍頭武田藥品工業（武田）今天宣布，同意以460億英鎊（約新台幣1兆8975億）併購愛爾蘭希爾製藥（Shire）。交易順利完成的話，是日本企業史上最大宗海外併購案。



「日本經濟新聞」等媒體報導，武田今天宣布與希爾製藥達成協議，將以現金搭配新股的方式取得希爾製藥的所有股份。兩家公司將召開臨時股東大會，以爭取股東的同意。



報導指出，目前在倫敦證券交易所上市的希爾製藥可能下市。兩家公司的營業額合計逾3兆日圓（約新台幣8274億元），與全球排行第9的美國吉利德科學公司（Gilead Sciences Inc）的2兆7900億日圓差不多。因此，武田併購希爾製藥的交易若順利完成，營業額排行全球前10大的藥廠將首度在日本誕生。



根據倫敦證券交易所的規定，武田必須在倫敦時間8日下午5時（台灣時間9日凌晨零時）之前表明是否有意併購希爾。（譯者：楊明珠/核稿：徐崇哲）1070508