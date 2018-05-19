未受邀WHA 陳時中仍赴日內瓦彰顯台灣價值

世界衛生大會（WHA）21日將開幕，台灣今年雖未受邀，但由衛福部長陳時中（前）領軍的「台灣世衛行動團」19日搭機前往日內瓦，將陸續展開與國內外專業醫衛團體的合作活動。中央社記者邱俊欽桃園機場攝 107年5月19日

（中央社記者邱俊欽桃園機場19日電）台灣今年雖未受邀出席世界衛生大會，但衛生福利部長陳時中今天仍搭機赴日內瓦，他表示，總統蔡英文與行政院長賴清德都希望台灣能走出去，彰顯台灣價值，向世界說明。



世界衛生大會（WHA）21日開幕，來自各國的衛生官員及專家齊聚日內瓦，衛福部、公衛專家、醫師公會全國聯合會及多組民間團體，也都分別前往，共同為台灣發聲。



陳時中今天搭機前往日內瓦前在桃園機場表示，此行會出席台灣公民團體與醫界共同發起的活動，向國際呈現台灣醫療成就與貢獻，同時也向參與的團體表達加油和感謝，也會適時向國際社會提出建言。



陳時中說，他會在國際記者會中表達台灣的立場，並與友邦及友好國家進行雙邊論壇。



另外，他也談到，蔡總統與賴清德都希望台灣能走出去，不管如何，都希望能在各項活動中彰顯台灣的價值，向世界說明。



至於記者問到是否會向中國大陸抗議，陳時中說，沒有特定的抗議對象。（編輯：梁君棣）1070519





1997年台灣開始爭取加入世界衛生組織（WHO），到2009年才以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA），後又因政治因素，在2017年、2018年被拒於門外。中央社製表 107年5月8日

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