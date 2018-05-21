柯瑞35分轟垮火箭 勇士季後賽主場16連勝

（中央社記者龍柏安台北21日綜合報導）勇士王牌控衛柯瑞（Stephen Curry）今天飆進5記3分球，轟下今年季後賽單場新高的35分，主場以126比85大破火箭，同步締造NBA季後賽史上最佳的主場跨季16連勝。



美國職籃（NBA）金州勇士今天在主場迎戰火箭，首節就先用一波31比22的攻勢下馬威，第4節再用38比18猛烈攻勢關門，拉出季後賽跨季主場16連勝，改寫了「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）所率領的公牛，在1990至91年締造的主場15連勝聯盟紀錄。



勇士上一戰客場栽跟頭，以105比127慘敗火箭，西區決賽系列賽也被逼成1比1平，此役勇士回到主場後「加倍奉還」，全場挾52.2%的團隊命中率做後盾，全隊共6名球員得分達到雙位數，並逼得對手全場發生19次團隊失誤，第4節早早取得30分以上領先優勢，終場淨勝火箭41分，西區決賽以2比1再次取得超前。



除柯瑞火力噴發，勇士全能前鋒杜蘭特（Kevin Durant）也攻下25分、6籃板與6助攻，大前鋒格林（Draymond Green）則拿下10分、17籃板與6助攻的全方位成績單。



火箭客場慘敗，一方面哈登（James Harden）與保羅（Chris Paul）這組「HP後場雙核」表現也不盡理想，哈登拿下全隊最高的20分、9助攻，保羅僅添得13分、10籃板，兩人合力拿下的分數還不如柯瑞一個人多，也是火箭此役陷入苦戰的主因之一。（編輯：方沛清）1070521



