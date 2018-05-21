/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 會考答案安室奈美惠哈利王子白木屋
>rss

柯瑞35分轟垮火箭 勇士季後賽主場16連勝

發稿時間：2018/05/21 11:05

最新更新：2018/05/21 11:17

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
zoom in 勇士王牌控衛柯瑞21日飆進5記3分球，轟下今年季後賽單場新高的35分。（中央社檔案照片）勇士王牌控衛柯瑞21日飆進5記3分球，轟下今年季後賽單場新高的35分。（中央社檔案照片）

（中央社記者龍柏安台北21日綜合報導）勇士王牌控衛柯瑞（Stephen Curry）今天飆進5記3分球，轟下今年季後賽單場新高的35分，主場以126比85大破火箭，同步締造NBA季後賽史上最佳的主場跨季16連勝。

美國職籃（NBA）金州勇士今天在主場迎戰火箭，首節就先用一波31比22的攻勢下馬威，第4節再用38比18猛烈攻勢關門，拉出季後賽跨季主場16連勝，改寫了「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）所率領的公牛，在1990至91年締造的主場15連勝聯盟紀錄。

勇士上一戰客場栽跟頭，以105比127慘敗火箭，西區決賽系列賽也被逼成1比1平，此役勇士回到主場後「加倍奉還」，全場挾52.2%的團隊命中率做後盾，全隊共6名球員得分達到雙位數，並逼得對手全場發生19次團隊失誤，第4節早早取得30分以上領先優勢，終場淨勝火箭41分，西區決賽以2比1再次取得超前。

除柯瑞火力噴發，勇士全能前鋒杜蘭特（Kevin Durant）也攻下25分、6籃板與6助攻，大前鋒格林（Draymond Green）則拿下10分、17籃板與6助攻的全方位成績單。

火箭客場慘敗，一方面哈登（James Harden）與保羅（Chris Paul）這組「HP後場雙核」表現也不盡理想，哈登拿下全隊最高的20分、9助攻，保羅僅添得13分、10籃板，兩人合力拿下的分數還不如柯瑞一個人多，也是火箭此役陷入苦戰的主因之一。（編輯：方沛清）1070521

Dubs take 2-1 series lead. #StrengthInNumbers

Golden State Warriors（@warriors）分享的貼文 於 張貼

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
關鍵字： NBA柯瑞Curry
轉寄
列印
其他重點新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年

520農運30週年

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

華西街亞洲蛇肉店最後巡禮

國家人權博物館揭牌

國家人權博物館揭牌

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
520農運30週年
520農運30週年
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP