中國迫外商改台灣名稱 總統批魯莽行為

總統蔡英文（圖）22日在總統府接見「北美台灣同鄉會回國訪問團」，蔡總統說，中國大陸常以強迫改名方式，干擾各國民間公司，要求更改台灣名稱，這是徒增反感的魯莽行為，並嚴正地告訴中國大陸「立刻停止這種損人不利己的作為」。中央社記者鄭傑文攝 107年5月22日