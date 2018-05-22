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曾永權登陸案遭駁 陸委會：不宜配合陸方宣傳

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中國迫外商改台灣名稱 總統批魯莽行為

發稿時間：2018/05/22 16:26

最新更新：2018/05/22 17:42

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總統蔡英文（圖）22日在總統府接見「北美台灣同鄉會回國訪問團」，蔡總統說，中國大陸常以強迫改名方式，干擾各國民間公司，要求更改台灣名稱，這是徒增反感的魯莽行為，並嚴正地告訴中國大陸「立刻停止這種損人不利己的作為」。中央社記者鄭傑文攝　107年5月22日總統蔡英文（圖）22日在總統府接見「北美台灣同鄉會回國訪問團」，蔡總統說，中國大陸常以強迫改名方式，干擾各國民間公司，要求更改台灣名稱，這是徒增反感的魯莽行為，並嚴正地告訴中國大陸「立刻停止這種損人不利己的作為」。中央社記者鄭傑文攝　107年5月22日

（中央社記者葉素萍台北22日電）總統蔡英文今天說，中國大陸常以強迫改名方式，干擾各國民間公司，要求更改台灣名稱，這是徒增反感的魯莽行為，並嚴正地告訴中國大陸「立刻停止這種損人不利己的作為」。

蔡總統今天在總統府接見「北美台灣同鄉會回國訪問團」，罕見地重話回擊中國大陸近日作為。她也說，台灣無法參與WHA，「當然是因為對岸的政治干擾」。

蔡總統說，在座都是台灣在美國社群裡面重要領袖，透過各地同鄉會凝聚台美人的感情，並把「台灣」這兩個字宣傳出去，她要特別感謝各位。

她說，台灣的國際處境確實比較辛苦，所以，拚外交不只是政府要努力，也需要跟民間攜手合作，台美人就是帶領台灣走向國際的重要力量；去年美國全球入境計畫納入台灣，今年在美國國會支持之下，川普總統簽署台灣旅行法，能走到這一步，她一定要感謝所有台美鄉親努力。

蔡總統提到，最近很多鄉親在全美各地舉辦記者會，並且寫信給國會議員與官員，甚至親自前往日內瓦，現在很多人在日內瓦，讓美國各界以及國際社會重視台灣參與世界衛生大會（WHA）的必要性。

她說，各國接續聲援台灣後，上週有172位美國聯邦眾議員以及13位聯邦參議員致函世界衛生組織，強調應該讓台灣無條件地參與世界衛生大會，現在衛福部長陳時中帶著台灣世衛行動團，正在日內瓦爭取所有可能的對話機會，讓全世界聽到台灣的聲音，並且看到台灣醫衛專業的能量。

蔡總統強調，台灣沒有辦法參與大會，當然是因為對岸的政治干擾，北京當局用政治的手段把台灣排除在全球防疫網之外，「不僅無助於兩岸的關係，對於全球防疫的體系，也是一種傷害」。

她表示，也注意到這陣子以來，中國大陸方面不僅打壓台灣國際參與，還經常以強迫改名方式，干擾各國民間公司，要求更改台灣的名稱，「我要再次強調，這種徒增反感的魯莽的行為，不僅對改善兩岸關係毫無幫助，對中國的國際形象也毫無助益」，她要嚴正地告訴中國大陸「立刻停止這種損人不利己的作為」。

蔡總統說，她要再一次地表達政府立場，參與國際、走向世界，是台灣的主流民意，「我們對兩岸關係的善意不變、承諾不變、不會走回對抗的老路，但是也不會在壓力底下屈服」。

蔡總統指出，外交工作沒有失敗主義的空間，壯大台灣更是一定要走的路。（編輯：楊玫寧）1070522

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