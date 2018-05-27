蔡總統探視墜地傘兵秦良丰 囑託國軍照顧到底[影]

陸軍航特部上兵秦良丰（左）跳傘墜地救治，目前生命跡象穩定，總統蔡英文（右）27日前往探視。（圖取自總統府影片）

（中央社記者蘇木春、游凱翔台中27日電）陸軍航特部上兵秦良丰跳傘墜地救治，目前生命跡象穩定，總統蔡英文今天前往探視，蔡總統表示，秦良丰狀況穩定，也希望他有意志力挺過難關「但他的狀況滿好的，大家都很感動」。國軍與國防部一定會盡一切力量，照顧到底。



陸軍航空特戰指揮部特戰三營17日上午在台中清泉崗基地，執行反空降的跳傘操演時，26歲上兵秦良丰搭乘C-130軍機到達1300呎高空跳傘，因主傘張傘不完全，副傘吃風不足，造成直接落地的情形，從原先到院前心肺停止（OHCA）被救回，經連日救治病情已趨於穩定。



蔡總統今天在國防部長嚴德發陪同下，到童綜合醫院探視秦良丰，會後媒體詢問蔡總統探視秦良丰的狀況，蔡總統說，秦良丰狀況穩定，有向他說加油，也希望秦良丰有意志力挺過難關，但他的狀況滿好的，大家都很感動，家屬有些擔心的事情，國防部會協助處理。



總統府發布新聞稿指出，蔡總統很欣慰醫療團隊搶救得宜，目前秦良丰的昏迷指數已進步到11，是不幸中的大幸，除了感謝醫療團隊的辛勞，也再度囑託國軍要盡一切努力，提供醫療照護。對於秦良丰願意加入國軍，為國家做事，保衛國家，總統表示感動與感謝。





影片來源：總統府提供

童綜合醫院神經外科主治醫師金若屏表示，患者意識清楚穩定，對周遭反應越來越好，也有情緒上的反應，目前進行呼吸的訓練，但進度緩慢，不太可能在兩週後拔管，肢體活動方面穩定，但沒有明顯進展，灌食營養方面，灌食量越來越好，消化吸收、排便與排尿都正常。



金若屏說，患者自主呼吸訓練有比較進步，患者使用呼吸器有兩種模式，一種是機器去帶動呼吸，另一種是患者去帶動機器，現在患者進行呼吸訓練，必須自己去帶動機器，但因力量不夠，還是需要以機器帶動，已有自發性呼吸的狀況。



他指出，意識的狀態因無法講話，患者父母親探視他的時候，主要用眼睛的動作與眨眼來溝通，患者與醫護人員也是用眼部溝通，例如詢問疼痛部位，以向左或向右看來表達，目前大腦的皮質功能相對正常，昏迷指數維持11分。



童綜合醫院副院長許弘毅說，患者目前面臨脊髓舒張的問題，恢復需要長久時間與持續的復健，目前情況算是穩定慢慢進步中，今天總統探視時，擔心病人情緒較激動，所以施以鎮定劑，因患者前幾天逐漸清醒過後，一些情緒的反應比較明顯，加上疼痛的關係，近日都施以鎮定劑讓他好好休息，有助於後續復原。（編輯：張銘坤/李淑華）1070527





陸軍航特部上兵秦良丰跳傘墜地，經連日救治，目前生命跡象穩定，總統蔡英文（左3）27日前往探視，蔡總統表示，秦良丰狀況穩定，有向他說加油，但他的狀況滿好的，大家都很感動。中央社記者蘇木春攝 107年5月27日

陸軍航特部上兵秦良丰跳傘墜地，經連日救治，目前生命跡象穩定，童綜合醫院神經外科醫師金若屏（中）表示，患者意識清楚穩定，對周遭反應越來越好，也有情緒上的反應，目前在進行呼吸的訓練。中央社記者蘇木春攝 107年5月27日

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