大樂透頭彩獨得8億獎落彰化 史上單注獎金第2高

29日開出的大樂透頭彩8億元由一人獨得，扣除機會中獎所得稅後實拿6.4億元。（中央社檔案照片）
（中央社記者田裕斌台北29日電）連摃23期的大樂透今天開出，頭彩新台幣8億元一注獨得，創下大樂透史上單注獎金第2高紀錄。
台灣彩券表示，大樂透今天獎號11、14、20、26、37、41，特別號2，頭彩開在彰化縣溪湖鎮；根據台彩統計，自2014年第4屆公益彩券發行以來，大樂透共誕生109名頭彩得主，彰化縣僅開出4次，今天開出的大樂透頭彩是財神爺近4年半來第5度眷顧彰化縣彩迷。
大樂透頭彩8億元由一人獨得，扣除機會中獎所得稅後實拿6.4億元，人生可望就此翻轉，以一年期定存利率1.05%估算，每年可領利息672萬元，相當於每月可花56萬元。
不過，對於其他沒中獎的彩迷而言，明天可要乖乖收心上班；台彩表示，大樂透端午加碼即將在6月15日至6月26日開始，期間開獎的任一期大樂透，每注皆可獲得一組10位數字的抽獎序號，參加當期加碼抽獎活動，當每期銷售截止後，電腦亂數系統將自該期所有有效的抽獎序號中隨機抽出10組100萬獎項中獎序號，以及一萬組2000元獎項中獎序號，對中就可獨得獎金。（編輯：趙蔚蘭）1070529
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