世界盃開幕戰俄國大勝沙國 延續地主不敗傳奇

（中央社莫斯科14日綜合外電報導）2018年世界盃足球賽今天在莫斯科點燃戰火，地主國俄羅斯率先出戰沙烏地阿拉伯，展現旺盛攻擊火力，以5比0大勝沙國，延續地主國開幕戰不敗的紀錄，精彩表現樂翻俄國球迷。



可容納8萬人的莫斯科「魯茲尼基」（Luzhniki）體育場，擠進爆滿的球迷，爭睹這場開幕戰。俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）親臨體育場主持開幕式，他在致詞時表示：「在全球最重要的競賽開始前，我恭賀你們每一個人。」



比賽開始僅12分鐘，俄國隊中場加欽斯基（Iury Gazinsky）就獲隊友葛洛文（Aleksandr Golovin）橫傳接應，掌握機會以頭鎚破門，攻進本屆世足賽的第一球，俄國球迷歡聲雷動。上半場結束前，替補上陣的切里謝夫（Denis Cheryshev）在第43分鐘建功。



下半場俄國隊仍掌握攻勢，到了終場前約20分鐘，另一板凳球員久巴（Artem Dzyuba）也射門破網，將比數拉開為3比0，沙國顯然已無望扭轉劣勢。



到了傷停時間，俄國攻勢仍不止，切里謝夫以左腳攻門再下一城，葛洛文隨後又在哨響前踢自由球時直射入網，技驚全場。



俄羅斯目前世界排名第70，還比沙烏地阿拉伯低3名，能在開幕戰如此大勝沙國，對於保住晉級出線的機會相當重要。俄國面臨A組另兩隊烏拉圭和埃及時據料都將遭遇硬戰。



歷屆世界盃主辦國只有2010年的南非未能晉級第2輪淘汰賽，俄國隊近來戰績欠佳，承受很大壓力，如今終於揚眉吐氣。（譯者：林治平）1070615